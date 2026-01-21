Aljoša Asanović amabasador HNS-a na Svjetskom prvenstvu

Prema dogovoru s predsjednikom Kustićem, Asanović će biti angažiran kao ambasador Saveza tijekom FIFA Svjetskog prvenstva te će u toj funkciji predstavljati HNS i reprezentaciju tijekom boravka Vatrenih u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

"Drago mi je što je Aljoša prihvatio ovakav prijedlog i što će biti dio naše delegacije tijekom Svjetskog prvenstva. Aljoša je međunarodno prepoznatljiv, iza sebe ima respektabilnu klupsku karijeru, gaji odlične odnose s dužnosnicima iz cijelog svijeta, govori strane jezike i već po svemu tome je izvrstan odabir za ambasadora. No, mene posebno raduje što je iznimno ugodna, komunikativna, optimistična i vedra osoba koja će se savršeno uklopiti u našu delegaciju. Aljoša je legenda hrvatskog nogometa, čovjek koji je sudjelovao u stvaranju kulta hrvatske reprezentacije još od te prve utakmice protiv SAD-a, što je zgodna poveznica s ovim natjecanjem. Radi se, dakle, o osobi koja savršeno dobro zna kako se gradi i čuva to zajedništvo koje Hrvatsku čini svjetskim fenomenom, te mi je zato baš drago što postaje dio našeg teama", izjavio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Asanović je u bogatoj klupskoj karijeri igrao za Hajduk, Split, Metz, Cannes, Montpellier, Valladolid, Derby County, Napoli, Panathinaikos, Austriju Beč i Sydney United, a hrvatski navijači ipak ga najviše pamte po bogatom opusu u dresu reprezentacije. Asanović je nosio hrvatski dres 62 puta, a među tri postignuta pogotka posebno se ističe onaj prvi - kada je 17. listopada 1990. godine u utakmici protiv SAD-a postigao prvi pogodak u novijoj povijesti hrvatske nogometne reprezentacije.

Asanović je Hrvatsku predstavljao i na prva dva velika natjecanja, Euru 1996. i Svjetskom prvenstvu 1998. godine kada je Hrvatska osvojila povijesnu brončanu medalju. Asanović je dao veliki doprinos tim uspjesima, uključujući pamtljive asistencije Goranu Vlaoviću za povijesni pogodak Turskoj 1998., Davoru Šukeru za pobjednički pogodak Japanu, kao i Šukeru za vodeći pogodak protiv Francuske u polufinalu SP-a. Krucijalan je bio i njegov izboreni jedanaesterac protiv Rumunjske u osmini finala Svjetskog prvenstva u Francuskoj.

"Imao sam priliku biti gost HNS-a na utakmici protiv Farskih otoka u Tórshavnu i oduševio sam se kada sam vidio atmosferu zajedništva koja vlada u ekipi. Zaista sam ispunjen i ponosan kada vidim da su dečki zadržali isti pristup, ljubav i strast prema reprezentaciji kakvu smo mi imali devedesetih, i drago mi da su na tim temeljima sagradili još veće uspjehe nego što je uspjela naša generacija. Bit će mi uistinu zadovoljstvo biti dio ove ekipe i zato zahvaljujem predsjedniku Kustiću na prijedlogu te Izvršnom odboru i izborniku Daliću na povjerenju koje su mi iskazali. Radujem se pomoći reprezentaciji i HNS-u u ulozi ambasadora, na koji god način mogu, jer nema veće časti nego biti dio te reprezentativne obitelji", poručio je Asanović.