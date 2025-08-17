Naši Portali
NISU ZADOVOLJNI

FOTO Torcida šutnjom i topovskim udarima dočekala hajdukovce pa razvila brutalnu poruku

Hajduk i NK Slaven Belupo sastali se u 19. kolu SuperSport HNL-a
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
17.08.2025.
u 22:40

Na sjevernoj tribini gdje se nalazi Torcida vladala je šutnja, tek je u jednom trenutku s Istoka krenulo 'ja te volim, Hajduče'.

U prvim minutama utakmice između Hajduka i Slaven Belupa Poljudom su odjekivali topovski udari. Na sjevernoj tribini gdje se nalazi Torcida vladala je šutnja, tek je u jednom trenutku s Istoka krenulo 'ja te volim, Hajduče'.

Torcida nije ni transparente na ogradi istaknula, a onda je nakon 15. minute krenula razvijati transparent na kojemu je pisala poruka:

'Godinama je scenarij isti, jesen u Europi nije vam na platnoj listi?

'Koliko novca treba pi**** za malo hrabrosti, koliko živaca za malo naše radosti?'

Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo
17.08.2025., Split - SuperSport HNL, 03. kolo, HNK Hajduk - NK Slaven Belupo. Torcida bojkotirala s navijanjem Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Evo koliko je Filip Hrgović zaradio nakon spektakularne pobjede u meču o kojem će se pričati
Ključne riječi
Slaven Belupo Torcida Hajduk

