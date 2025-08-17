Svi alibiji Hajduka su smiješni. Pa više ima penala na Poljudu nego revolvera po kaubojskim filmovima

Hrvatskoj javnosti, barem široj, možda je promaknuo jedan iz mora rezultata 3. pretkola kvalifikacija Konferencijske lige. U istoj fazi u kojoj je veliki Hajduk zaustavljen, nogometaši Celja već u prvoj su utakmici u gostima pobijedili Lugano s 5:0. Uzvrat u Sloveniji bio je formalnost, Celjani su si čak priuštili da na ukupnih 7:1 dopuste Švicarcima da s tri gola spase čast. To isto Celje proljetos je zaustavljeno tek u četvrtfinalu istog tog natjecanja – u dvije utakmice Slovence je nekako nadjačala Fiorentina. Kako je moguće da gradić sa svega 40-ak tisuća stanovnika, godinama asocijacija na rukometni klub, postane prava mala nogometna metropola? Važan trenutak bio je kad je nezainteresirane Ukrajince na čelu kluba, o kojima nitko ništa nije znao, zamijenio bivši gazda Bournemoutha, Rus Maksim Demin. Za direktora je postavio Valerija Kolotila, bivšeg direktora moskovskog Lokomotiva koji je, živeći na Bledu, naučio slovenski. Odmah je rekao da se ne misle razbacivati novcima, ali da žele najbolje mlade slovenske igrače.