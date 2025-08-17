Naši Portali
Mladen Miletić
Autor
Mladen Miletić

Svi alibiji Hajduka su smiješni. Pa više ima penala na Poljudu nego revolvera po kaubojskim filmovima

17.08.2025. u 13:00

Sve je prošle sezone bilo servirano za titulu. Nije se dogodilo, a Split se tog dana pravio kao da se zadnje kolo igralo samo na Šubićevcu. Rijekin naslov zaslužio je "okvir"

Hrvatskoj javnosti, barem široj, možda je promaknuo jedan iz mora rezultata 3. pretkola kvalifikacija Konferencijske lige. U istoj fazi u kojoj je veliki Hajduk zaustavljen, nogometaši Celja već u prvoj su utakmici u gostima pobijedili Lugano s 5:0. Uzvrat u Sloveniji bio je formalnost, Celjani su si čak priuštili da na ukupnih 7:1 dopuste Švicarcima da s tri gola spase čast. To isto Celje proljetos je zaustavljeno tek u četvrtfinalu istog tog natjecanja – u dvije utakmice Slovence je nekako nadjačala Fiorentina. Kako je moguće da gradić sa svega 40-ak tisuća stanovnika, godinama asocijacija na rukometni klub, postane prava mala nogometna metropola? Važan trenutak bio je kad je nezainteresirane Ukrajince na čelu kluba, o kojima nitko ništa nije znao, zamijenio bivši gazda Bournemoutha, Rus Maksim Demin. Za direktora je postavio Valerija Kolotila, bivšeg direktora moskovskog Lokomotiva koji je, živeći na Bledu, naučio slovenski. Odmah je rekao da se ne misle razbacivati novcima, ali da žele najbolje mlade slovenske igrače.

Avatar JugoiBura
JugoiBura
13:40 17.08.2025.

Prvaci svijeta po broju dosuđenih penala, njima se penali sude kad gube il je nerješeno, nikad kad vode recimo 2:0, crveni se protivnicima dile kad je gusto tj.kad gube il je nerješeno a tribaju im tri boda, svaka čast na članku, istina o hajduku polako izlazi na danje svijetlo, kažem polako je jer ima toga još još još još

DA
dallas1974
13:48 17.08.2025.

Na žalost, za 2 tjedna će zaboraviti da su ispali iz Europe prije Velike Gospe, "jurišat" će na novu fritulu i urlat da ih suci kradedu. Istovremeno će na tribinama palit 50-60 baklji po utakmici i tako zaradit kazne kojima su mogli kupit pojačanja. (Na žalost) nema im spasa.

