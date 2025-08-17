Svi alibiji Hajduka su smiješni. Pa više ima penala na Poljudu nego revolvera po kaubojskim filmovima

Hrvatskoj javnosti, barem široj, možda je promaknuo jedan iz mora rezultata 3. pretkola kvalifikacija Konferencijske lige. U istoj fazi u kojoj je veliki Hajduk zaustavljen, nogometaši Celja već u prvoj su utakmici u gostima pobijedili Lugano s 5:0. Uzvrat u Sloveniji bio je formalnost, Celjani su si čak priuštili da na ukupnih 7:1 dopuste Švicarcima da s tri gola spase čast. To isto Celje proljetos je zaustavljeno tek u četvrtfinalu istog tog natjecanja – u dvije utakmice Slovence je nekako nadjačala Fiorentina. Kako je moguće da gradić sa svega 40-ak tisuća stanovnika, godinama asocijacija na rukometni klub, postane prava mala nogometna metropola? Važan trenutak bio je kad je nezainteresirane Ukrajince na čelu kluba, o kojima nitko ništa nije znao, zamijenio bivši gazda Bournemoutha, Rus Maksim Demin. Za direktora je postavio Valerija Kolotila, bivšeg direktora moskovskog Lokomotiva koji je, živeći na Bledu, naučio slovenski. Odmah je rekao da se ne misle razbacivati novcima, ali da žele najbolje mlade slovenske igrače.
Sve je prošle sezone bilo servirano za titulu. Nije se dogodilo, a Split se tog dana pravio kao da se zadnje kolo igralo samo na Šubićevcu. Rijekin naslov zaslužio je "okvir"
Na žalost, za 2 tjedna će zaboraviti da su ispali iz Europe prije Velike Gospe, "jurišat" će na novu fritulu i urlat da ih suci kradedu. Istovremeno će na tribinama palit 50-60 baklji po utakmici i tako zaradit kazne kojima su mogli kupit pojačanja. (Na žalost) nema im spasa.
Rijeka će u idućih nekoliko dana, možda već i do prve utakmice playoff-runde Europske lige protiv PAOK-a (četvrtak, 20.45 sati) doživjeti neke promjene. Hoće li one biti iz temelja (novi vlasnik?) ili samo kadrovske kada su igrači u pitanju, ostaje za vidjeti
Ono što se sa sigurnošću zna jest to da nije ozlijeđen, iako se nakon utakmice protiv Dinamo Cityja u Tirani vidjelo da je na izmaku snaga
U nastavku je Rijeka bila bolja, ali Dinamo se obranio iako nije jasno zašto su plavi tako pali
Rijeka je utakmicu odigrala u dva različita tona. A kad je jedan "falš", drugi i da je koliko god pogođen, opet će teško ispraviti prethodni
Đalović: Nedostajao nam je Petrovič, on nam je glavni igrač. Drugo poluvrijeme? Da smo zabili gol, možda ne bi zabili drugi, ali bilo bi vatreno do kraja
Prenosimo neke reakcije navijača na službenoj objavi kluba o rezultatu utakmice na Facebooku
Dion Drena Beljo dvaput je zabio u prvom dijelu u kojem je Dinamo dominirao. Rijeka je u nastavku propustila niz velikih prilika, dva je puta pogodila gredu, a fenomenalnim intervencijama spašavao je plave i vratar Nevistić
U susretu 3. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Gorica je na stadionu Maksimir pobijedila Lokomotivu sa 3-1 upisavši prvu pobjedu sezone, dok su "lokosi" upisali prvi poraz
Nakon bolnog ispadanja iz Konferencijske lige od albanskog Dinamo Cityja, pojavila se vijest da je Hajduk zainteresiran za dovođenje upravo ključnog igrača albanske momčadi. Afrički mediji tvrde da 20-godišnji Karamba Gassama ipak nije oduševljen idejom transfera u Split
Nismo gotovi s dovođenjem igrača. Na nekim pozicijama nam hitno trebaju igrači. Ova momčad nije dobro balansirana. Nije nam lako, izgubili smo dva stopera. Moramo dovesti nove igrače. Možemo li to napraviti sada? Ne znam, ali moramo pokušati - rekao je Garcia
Prvaci svijeta po broju dosuđenih penala, njima se penali sude kad gube il je nerješeno, nikad kad vode recimo 2:0, crveni se protivnicima dile kad je gusto tj.kad gube il je nerješeno a tribaju im tri boda, svaka čast na članku, istina o hajduku polako izlazi na danje svijetlo, kažem polako je jer ima toga još još još još