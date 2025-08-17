Na pomolu radikalna odluka oko Livaje? Hajdučki puk bruji o priči koja se pojavila u Splitu

Ako je vjerovati napisu Dalmatinskog portala, a radi se o itekako relevantnom mediju kad je Hajduk u pitanju, Marko Livaja mogao bi započeti današnji ogled bijelih protiv Slaven Belupa - na klupi za pričuve. Odluka je to isključivo Gonzala Garcije, trenera Hajduka koji je i na najavnoj press-konferenciji pred utakmicu rekao:

- Livaja? Umoran je. Utakmice u Europi su teške. Protivnici su drugačiji jer svaku utakmicu igraju kao da je finale nečega. Vidjet ćemo danas kako se osjeća pa ćemo donijeti odluke.

Valja naglasiti da je Hajdukov kapetan ove sezone do sada igrao samo europske utakmice. Livaja je odrađivao kaznu suspenzije u uvodna dva ligaška kola pa nije ni mogao nastupati protiv Istre i Gorice. No, ni sad kad može, vjerojatno neće.

Navijači Hajduka nisu navikli na to da Livaja kreće s klupe. Ono što se sa sigurnošću zna jest to da nije ozlijeđen, iako se nakon utakmice protiv Dinamo Cityja u Tirani vidjelo da je na izmaku snaga. Ipak, Livaja ne bi igrao samo onda kad je suspendiran ili teže ozlijeđen pa je ova odluka nešto potpuno novo.

Što se sastava tiče, najizglednija opcija umjesto Livaje je Yassine Benrahou. Takođr, svoj debi u Hajdukovu dresu trebao bi upisati Ron Raci, a od prve minute trebao bi krenuti i Dario Melnjak.