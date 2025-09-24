Naši Portali
ŠOKIRALA MNOGE

FOTO Slavna Hrvatica pokazala kako joj izgledaju noge, prizor će vas potpuno zaprepastiti

Instagram screenshot
VL
Autor
Vecernji.hr
24.09.2025.
u 20:41

Težak je put do uspjeha u borilačkim sportovima, a naša trofejna sportašice pokazala je kakve to posljedice ima.

Hrvatska zlatna olimpijka i sportašica Matea Jelić objavila je na svojim društvenim mrežama fotografiju vlastitih nogu poslije treninga i šokirala svoje pratitelje. Noge su joj pune modrica nakon treninga, što i nije čudno, težak je put do uspjeha u borilačkim sportovima, a naša trofejna sportašice pokazala je kakve to posljedice ima. 

Inače, Matea je rođena 1997. godine u Kninu, a osvojila je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama 2021. u Tokiju i to u kategoriji do 67 kilograma. Članica je splitskog TK Marjan.

Njezin brat i sestra također se bave taekwondom. Mlađa sestra Ivona bori se s juniorima, a brat Kristijan je trener. Podsjetimo, 27. srpnja 2021. u Tokiju je održan dan koji je promijenio i njezin život i povijest hrvatskog sporta.

U kategoriji do 67 kilograma Mateja je redom pobjeđivala svoje suparnice, pokazujući hladnokrvnost i veliko srce. U finalu ju je čekala Britanka Lauren Williams, poznata po svojoj snazi i agresiji, ali niti to je nije spriječilo da uzme zlato. 

Foto: Instagram screenshot

Ključne riječi
Tekvondo olimpijske igre Hrvatska Borilački sport Matea Jelić

