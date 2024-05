Poznatoj Hrvatici u Beogradu prijetili smrću?! 'Ne usudim se to ni citirati...'

Da biste postali olimpijskom pobjednicom morate proći preko niza prepreka, no ovakvu situaciju s kakvom se suočila tekvondašica Matea Jelić doživjeli su rijetki sportaši. A ova 26-godišnja Kninjanka na Prvenstvu Europe u Beogradu osvojila je brončanu medalju pod stresnim okolnostima. S obzirom na njezino izraženo domoljublje i to da svake godine strastveno slavi oslobađajuću akciju "Oluja", Matea je postala predmet mržnje svih onih koji ne mogu preboljeti što i u Hrvatskoj, kao i u BiH, ne postoji autonomni srpski entitet odnosno takozvana SAO Krajina. A ti i takvi, na društvenim mrežama, a ima ih zacijelo i u Beogradu i okolici, ne prezaju ni od prijetnji smrću.

– Dobivala sam poruke pune mržnje koje vam se ne usudim ni citirati, a ja ne dam na sebe i ako se time bavim za vrijeme natjecanja to baš i nije pametno. Jer, da biste pobjeđivali u sportskom borilištu trebate izvući čistu snagu. I to mi je zapravo bio najveći izazov sada u Beogradu.

Savez platio zaštitarsku tvrtku

A da bi se Matea osjećala sigurno Hrvatski taekwondo savez povukao je potez kakav dosad nije. Po odluci glavnog tajnika Saveza Petra Josipovića, angažirana je beogradska zaštitarska tvrtka čiji su diskretni zaštitari danonoćno bdjeli nad Mateom. Pa tako i u dvorani u kojoj su se održavala natjecanja na, inače, jako dobro organiziranom Prvenstvu Europe.

– Jedan bi mi zaštitar uvijek bio blizu i kad god bih se okrenula njega bih vidjela pa sam se osjećala sigurno. Zahvalna sam tim ljudima koji su bili uz mene, ali i Savezu koji je odlučio tako paziti na mene i što su obratili pažnju na te stvari. Najvažnije mi je bilo da mi roditelji ne strahuju da mi se može nešto loše dogoditi. Ja sam htjela da oni ostanu kod kuće, no mama nije izdržala pa je došla na dan borbe navijati.

Sa svojim čuvarima, Matea je ostvarila pomalo neobičan odnos.

– Ovo mi je bilo prvi put da imam takvu vrstu zaštite i meni su ti ljudi bili dragi jer su bili jako dobri prema meni. Bili su uz mene cijeli dan, znam da su i spavali u hotelu. Mijenjala su se trojica, a budući da ja za vrijeme natjecanja ne volim pričati nekako smo se povezali bez da pričamo puno. Uostalom, njima je bio posao da upoznaju moje rutine.

Svojim tjelesnim čuvarima Matea je ozbiljnošću olakšala posao.

– Oni su očekivali da ću ja, kada završim svoj nastup, ići negdje navečer van, no ja sam njima odmah rekla da mi kao reprezentacija nigdje ne idemo. Eventualno zajedno na večeru, no ovaj put nismo ni to.

Mateini "hejteri" počeli su se javljati nakon osvajanja olimpijskog zlata u Tokiju. Sjeća li se što je to ona tada izjavila da je izazvala takvu reakciju s druge strane?

– Znam dobro da sam rekla da ću povezati proslavu zlatne medalje s Olujom, da ću kući doći taman za proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Ja sam uvijek bila svjesna da nas bez branitelja ne bi bilo i zato ću im uvijek biti zahvalna.

Prve prijeteće poruke primila je, na mobitel, još u tokijskoj zračnoj luci.

– Odjednom mi je mobitel 'eksplodirao', taman prije leta za Europu. Sjećam se da je let trajao 13 sati i da sam ja cijelo vrijeme razmišljala i razgovarala s trenerom Tonijem Tomasom o tome što se zapravo događa.

Bez obzira na to što je došla u domovinu, ni tada joj nije bilo svejedno.

– Neko vrijeme nakon Tokija također sam imala zaštitare, čak i u mom Kninu. Čuvali su me moji ljudi, na čemu su inzistirali moji roditelji i meni dragi ljudi koji su bili zabrinuti za moju sigurnost. Ja uopće nisam bila svjesna potencijalne opasnosti. Srpski su mediji tu moju priču okrenuli na drugu stranu, ljudi su to povjerovali pa su na kraju od mene tražili da se ispričavam.

A s obzirom na to da je Matea borbena Hrvatica čvrsta garda, isprika nije dolazila u obzir.

– U jednom sam se trenutku doista zapitala jesam li tu nešto kriva, jesam li ja stvarno tako loša osoba kako mi pišu. Nabijali su mi grižnju savjesti pa sam dosta pričala s roditeljima o Domovinskom ratu. I oni su mi objasnili da je s naše strane sve bilo čisto. Ja nikoga nisam htjela uvrijediti, no ne može nam nitko uzeti ono što je naše.

Najviše mi prijete na Instagramu

Preko kojih su joj medijskih platformi stizale poruke?

– Najviše preko Instagrama, jer tamo sam najotvorenija. I tu su me naši ljudi štitili, pratili su tko šalje te poruke i jesu li ti ljudi fizički blizu.

Kazat će da je na njezino domoljublje snažno utjecao i jedan koncert.

– Meni je Thompsonov koncert u Kninu 2015. bio ponajbolji doživljaj u životu. Mene takve stvari nadahnjuju da budem što bolja hrvatska sportašica. Inspirira me to nacionalno zajedništvo koje imamo na Dan pobjede.