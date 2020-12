FOTO Pogledajte nekretnine Novaka Đokovića vrijedne desetke milijuna eura

Srpski tenisač Novak Đoković je do sada u karijeri zaradio oko 145 milijuna dolara, a dobar dio toga je uložio u nekretnine diljem Europe i Amerike.

Tako je Novak, dok je s obitelji živio u Beogradu, bio u nekom od luksuznih hotela u centru grada, ali prošle godine kupio je cijeli kat u zgradi u naselju Vest 65, pa je to sada njihova oaza. Tu investiciju na Novom Beogradu Novak je platio oko 550.000 eura. Puno? Čekajte dok čujete što još posjeduje.

Naime, prije dvije godine postao je vlasnik luksuznog stana u Miamiju u zgradi koja se nalazi tik uz Atlantski ocean. Za to je izdvojio, prema pisanju američkih medija, čak 6.700.000 dolara. To luksuzno zdanje ima tri spavaće sobe, tri kupaonice, a prozori su od poda do stropa. Osim toga, Đoković na raspolaganju ima dva privatna bazena, spa-centar, saunu, fitness-centar, bar, a najbolji tenisač svijeta ima i ključ do ekskluzivnog privatnog parka.

Godinu dana kasnije Novak se počastio i nekretninama na Manhattanu. Kako je tada pisao Wall street journal, za dva stana Đoković je platio 5.400.000 dolara, a prvi susjed mu je jedan od najboljih nogometaša svijeta Cristiano Ronaldo. Zgrada predstavlja remek-djelo arhitekture i građevinarstva, a sastoji se iz dvije kule. Za izgled objekta zaslužan je čuveni arhitekta Renzo Piano, koji je također dizajnirao i zgradu u Miamiju u kojoj Novak ima stan.

Đoković već godinama ima i posjed u Porto Montenegru, odnosno u Tivtu, čija je vrijednost 2.200.000 eura. Ispred zgrade nalazi se luka, a kompleks u kojem Nole ima stan raspolaže teniskim i nogometnim terenom, kao i terenom za polo, luksuznim hotelima, bazenima, trgovinama i restoranima, dok su mu susjedi ruski tajkuni te američki i engleski biznismeni.

Obitelj najslavnijeg srpskog tenisača već neko vrijeme gradi i skupocjenu vilu u Srijemu, na obali Pavlovačkog jezera. Prema nekim procjenama, ta nekretnina koštat će ga oko 3.500.000 eura.

Isto toliko vrijedi i njegov dom u Monte Carlu, koji se nalazi na jednoj od najprestižnijih lokacija. Novak i njegova obitelj tu provode najviše vremena, a u njihovom susjedstvu su Luis Hamilton i Karolina Voznjacki.

Srpski tenisač Novak Đoković veliki je zaljubljenik u Španjolsku, osobito u njenu Marbellu u čijem je popularnom dijelu, Costi del Sol kupio velebnu vilu od čak tisuću kvadrata, koja se nalazi na imanju što se prostire na oko 3.500 kvadratnih metara. Nova kuća ima sve: bazen, ogromnu teretanu, teniski teren, devet spavaćih soba, osam kupaonica, igraonicu, impresivnu dnevnu sobu, prelijep vrt s pogledom na more... Cijena? Prava sitnica, tek 10 milijuna eura.

>> Fotografije Novakovih nekretnina možete pogledati OVDJE.