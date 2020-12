Kaos u Srbiji: Zbog Đokovićeve želje on je dobio otkaz, ali ne i objašnjenje

Nenad Zimonjić (44) nije više izbornik muške teniske reprezentacije Srbije. Na tu je dužnost Upravni odbor Teniskog saveza te zemlje imenovao Viktora Troickog (34), i to na četiri godine. Mnogi su u Srbiji (pa i u teniskom svijetu) bili iznenađeni ovom smjenom, a ponajviše sam Zimonjić koji je svoje razočaranje objavio i na društvenim mrežama.

– Iznimno sam iznenađen odlukom igrača da me smjene s dužnosti izbornika Davis kup tima Srbije! Imao sam želju nastaviti s radom, s čime su igrači bili upoznati – započeo je Zimonjić na Twitteru i potom otkrio kako je smjena pokrenuta:

– Troicki me nedavno nazvao mobitelom i obavijestio da su igrači imali sastanak u Parizu (u vrijeme turnira Masters 1000 koji se igrao u tom gradu - op. a.) te da su izrazili želju da on bude novi izbornik, bez objašnjenja i konkretnih razloga zašto me smjenjuju. Napominjem da ni u jednom trenutku meni nisu spominjali eventualne probleme, nezadovoljstvo ili želju za promjenom.

I tako bivši izbornik ne zna zbog čega je smijenjen. Ili se pravi da ne zna. No, jasno je svima, pa i njemu, da do smjene ne bi došlo da se za to nije založio prvi tenisač svijeta Novak Đoković. Nole zasad nije iznio svoje razloge, skrivajući se iza timske odluke, no teniski kroničari detaljnije su analizirali odnos na relaciji Đoković - Zimonjić i potražili trenutak kad je došlo do razlaza.

Istraga je pokazala da se Zimonjić očito zamjerio Đokoviću u vrijeme US Opena. Kao što se zna, Đoković je tada diskvalificiran (jer je u dvoboju s Carrenom Bustom lopticom, izvan igre, pogodio linijsku sutkinju u vrat), a Zimonjić je komentirao taj događaj rekavši da je to opravdana odluka, da je u skladu s pravilima te da bi se na jednak način postupilo i da je u pitanju neki drugi tenisač, pa bili to i Nadal ili Federer. Dakako, izrazivši žaljenje što se Novaku to dogodilo.

– On je nije udario jako, ali ju je pogodio u grlo. Ona nije gledala, nije se sklonila, a da jest možda bi dobio samo opomenu – izjavio je tada Zimonjić.

Po mnogima, pa i po nama, to nije dovoljan razlog za smjenu, iako je možda bilo i nekih drugih zamjerki. No Zimonjić se ne treba previše iščuđavati, zna se kako to ide u teniskim reprezentacijama. Igrači su glavni, posebno prvi reket, a još kad je u toj ulozi najbolji igrač svijeta... Uostalom, i Zimonjić je na sličan način došao na mjesto Bogdana Obradovića u siječnju 2017. godine.