Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 135
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
PRVA POBJEDA

VIDEO Kamere zabilježile Jakirovićevu dramu. Pogledajte što je napravio kod gola za pobjedu

Split: Hajduk i Dinamo susreli se u 28. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Martin Bubanović
19.08.2025.
u 18:20

Neposredno prije odlučujućeg pogotka trener je kleknuo uz aut liniju i napeto pratio akciju pred suparničkim golom

Sergej Jakirović, bivši trener Gorice, Rijeke i Dinama, ostvario je prvu službenu pobjedu na klupi Hull Cityja. Njegova momčad proteklog je vikenda u Championshipu na domaćem terenu svladala Oxford United rezultatom 3:2, a odlučujući pogodak pao je u sudačkoj nadoknadi.

Hull je od samog početka slovio za favorita, a već u prvoj minuti Joe Gelhardt doveo je "Tigrove" u vodstvo. Ipak, gosti su brzo uzvratili. U devetoj minuti poravnao je Will Lankshear. Prednost domaćinu vratio je Matt Crooks u 20. minuti, no samo šest minuta kasnije Oxford je opet izjednačio preko Camerona Brannagana. Do samog kraja gledala se napeta utakmica, a konačno slavlje Hull je osigurao u 93. minuti golom Olivera McBurnieja.

FOTO Najzgodnija hrvatska nogometašica stigla u Ameriku i zaludila fanove
Split: Hajduk i Dinamo susreli se u 28. kolu SuperSport HNL-a
1/12

Taj pogodak donio je Jakiroviću prvu pobjedu na klupi engleskog drugoligaša, koju je emotivno proslavio. Tijekom cijele utakmice pratio ga je poseban kadar kamere, a na rano vodstvo svoje momčadi reagirao je podignutim rukama i povikom na hrvatskom: "Tako je". Ipak, najveći val emocija uslijedio je u samoj završnici.

Neposredno prije odlučujućeg pogotka trener je kleknuo uz aut liniju i napeto pratio akciju pred suparničkim golom. Kada je McBurnie zatresao mrežu, cijela je klupa eksplodirala od veselja. Pomoćnici su skakali i trčali uz liniju, a jedan se čak poskliznuo ispred Jakirovića, koji je i dalje klečao. Na kraju su se svi okupili u zagrljaju, slaveći dramatičnu pobjedu.

Tko je miljenik žena kojeg je Dalić prekrižio s popisa? Izabrao je Hrvatsku ispred Austrije, imao izazovno djetinjstvo
Ključne riječi
Sergej Jakirović Hull City strani nogomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Rijeka: Trener Đalović i igrač Manev na konferenciji HNK Rijeke
Uživo
34
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Rijeka prodaje reprezentativca, Hajduk želi dovesti novog igrača

Ljetni prijelazni rok službeno je otvoren, a nogometna tržnica već bruji od glasina, najava i spektakularnih transfera koji bi mogli obilježiti nadolazeću sezonu. Klubovi diljem Europe žele pojačati svoje momčad i traže pojačanja koja će donijeti prevagu na terenu. Na našem portalu svakodnevno pratimo sve najvažnije informacije, potvrđena pojačanja, insajderske najave i zanimljive špekulacije s tržišta i posebnim naglaskom na hrvatske nogometaše.

Učitaj još