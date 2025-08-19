VIDEO Kamere zabilježile Jakirovićevu dramu. Pogledajte što je napravio kod gola za pobjedu

Sergej Jakirović, bivši trener Gorice, Rijeke i Dinama, ostvario je prvu službenu pobjedu na klupi Hull Cityja. Njegova momčad proteklog je vikenda u Championshipu na domaćem terenu svladala Oxford United rezultatom 3:2, a odlučujući pogodak pao je u sudačkoj nadoknadi.

Hull je od samog početka slovio za favorita, a već u prvoj minuti Joe Gelhardt doveo je "Tigrove" u vodstvo. Ipak, gosti su brzo uzvratili. U devetoj minuti poravnao je Will Lankshear. Prednost domaćinu vratio je Matt Crooks u 20. minuti, no samo šest minuta kasnije Oxford je opet izjednačio preko Camerona Brannagana. Do samog kraja gledala se napeta utakmica, a konačno slavlje Hull je osigurao u 93. minuti golom Olivera McBurnieja.

Taj pogodak donio je Jakiroviću prvu pobjedu na klupi engleskog drugoligaša, koju je emotivno proslavio. Tijekom cijele utakmice pratio ga je poseban kadar kamere, a na rano vodstvo svoje momčadi reagirao je podignutim rukama i povikom na hrvatskom: "Tako je". Ipak, najveći val emocija uslijedio je u samoj završnici.

Neposredno prije odlučujućeg pogotka trener je kleknuo uz aut liniju i napeto pratio akciju pred suparničkim golom. Kada je McBurnie zatresao mrežu, cijela je klupa eksplodirala od veselja. Pomoćnici su skakali i trčali uz liniju, a jedan se čak poskliznuo ispred Jakirovića, koji je i dalje klečao. Na kraju su se svi okupili u zagrljaju, slaveći dramatičnu pobjedu.