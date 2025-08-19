Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 127
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
SLOBODNI DANI

FOTO Pogledajte kako trenira Ivan Perišić! Vaterno izgleda moćnije no ikad

Champions League - Knockout Phase Playoff - Second Leg - PSV Eindhoven v Juventus
Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS
1/4
VL
Autor
Martin Bubanović
19.08.2025.
u 16:37

Vatreni je svojom radnom etikom zadivio nizozemske obožavatelje nogometa

Ivan Perišić još jednom je dokazao zašto i s 36 godina može igrati na najvišoj razini, i to dvije godine nakon što je prebrodio jednu od najtežih ozljeda koje mogu zadesiti nogometaša.

Nakon što je u nedjelju odigrao svih 90 minuta u pobjedi PSV-a 2:0 na gostovanju kod Twentea u 2. kolu nizozemskog prvenstva, Perišić je otkrio i kako provodi slobodno vrijeme.

FOTO 'Talijanska Kim Kardashian' novim fotkama zapalila mreže, imala je aferu s Tottijem
Champions League - Knockout Phase Playoff - Second Leg - PSV Eindhoven v Juventus
1/12

„Moji slobodni dani“, napisao je uz video na Instagram storyju, prikazujući intenzivan trening, koji je popratio emotikonom stisnutog bicepsa.

Foto: Instagram screenshot

Neprestani rad i disciplina u vježbanju ključni su za njegovu vrhunsku fizičku spremu, a upravo ona mu omogućuje da u potpunosti pokaže bogatstvo svog nogometnog talenta.

Tko je miljenik žena kojeg je Dalić prekrižio s popisa? Izabrao je Hrvatsku ispred Austrije, imao izazovno djetinjstvo
Ključne riječi
Ivan Perišić PSV strani nogomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Rijeka: Trener Đalović i igrač Manev na konferenciji HNK Rijeke
Uživo
34
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Rijeka prodaje reprezentativca, Hajduk želi dovesti novog igrača

Ljetni prijelazni rok službeno je otvoren, a nogometna tržnica već bruji od glasina, najava i spektakularnih transfera koji bi mogli obilježiti nadolazeću sezonu. Klubovi diljem Europe žele pojačati svoje momčad i traže pojačanja koja će donijeti prevagu na terenu. Na našem portalu svakodnevno pratimo sve najvažnije informacije, potvrđena pojačanja, insajderske najave i zanimljive špekulacije s tržišta i posebnim naglaskom na hrvatske nogometaše.

Učitaj još