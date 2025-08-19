FOTO Pogledajte kako trenira Ivan Perišić! Vaterno izgleda moćnije no ikad

Ivan Perišić još jednom je dokazao zašto i s 36 godina može igrati na najvišoj razini, i to dvije godine nakon što je prebrodio jednu od najtežih ozljeda koje mogu zadesiti nogometaša.

Nakon što je u nedjelju odigrao svih 90 minuta u pobjedi PSV-a 2:0 na gostovanju kod Twentea u 2. kolu nizozemskog prvenstva, Perišić je otkrio i kako provodi slobodno vrijeme.

„Moji slobodni dani“, napisao je uz video na Instagram storyju, prikazujući intenzivan trening, koji je popratio emotikonom stisnutog bicepsa.

Foto: Instagram screenshot

Neprestani rad i disciplina u vježbanju ključni su za njegovu vrhunsku fizičku spremu, a upravo ona mu omogućuje da u potpunosti pokaže bogatstvo svog nogometnog talenta.