UDARNA POSTAVA

Vatreni saznao velike vijesti koje će odrediti njegovu karijeru. Ovo nitko nije očekivao

FIFA Club World Cup - Group E - CF Monterrey v Inter Milan
Foto: Kiyoshi Mio/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
19.08.2025.
u 17:00

Posebno se istaknuo već u svom prvom nastupu za Interovu prvu momčad protiv U-23 ekipe

Uoči otvaranja nove sezone Serie A i dvoboja s Torinom, trener Intera Cristian Chivu suočava se s izazovom u veznom redu. Na raspolaganju neće imati Hakana Çalhanoğlua zbog suspenzije, pa se traži rješenje za poziciju zadnjeg veznog. Kao glavni kandidati spominju se hrvatski nogometaš Petar Sučić i talijanski reprezentativac Nicolò Barella, piše Corriere dello Sport.

Chivu je već tijekom priprema isprobavao različite opcije. Ulogu “metronoma” povjeravao je Sučiću, ali i Kristjanu Asllaniju te Piotru Zielinskom. Ipak, dojam je kako je upravo bivši Dinamov veznjak najbliži mjestu u startnih 11 protiv Torina.

FIFA Club World Cup - Group E - CF Monterrey v Inter Milan
1/12

Odluka da Sučić zaigra u ulozi zadnjeg veznog otvorila bi prostor Barelli da se vrati svojoj najprirodnijoj poziciji. Talijanski reprezentativac najbolje se snalazi kao “box-to-box” igrač, gdje svoj doprinos daje u oba smjera, a oslobađanjem te uloge Inter bi mogao dobiti dodatnu dimenziju u igri.

Sučić, koji ima 21 godinu, ovog je ljeta stigao u Milano za 15 milijuna eura iz Dinama. Odmah je ostavio dobar dojam u pripremnim utakmicama, a talijanski mediji pohvalili su njegov talent i sigurnost u igri.

Posebno se istaknuo već u svom prvom nastupu za Interovu prvu momčad protiv U-23 ekipe. Seniori su slavili 7:2, a Sučić je asistirao Lautaru Martinezu za pogodak za 4:2. Igrao je od prve minute i pokazao da se brzo uklapa u zahtjeve trenera.

“Sučić izgleda kao da mu je suđeno da zasja na San Siru”, pisao je tada Sempre Inter, dok je Tuttosport naglasio kako je hrvatski veznjak pokazao i snagu i talent na početku svoje milanske avanture. Debitirao je i na Svjetskom prvenstvu klubova, gdje Inter nije uspio proći skupinu, ali je Sučić unatoč tome ostavio vrlo dobar dojam.

