FOTO Divio joj se cijeli svijet, a onda je šokirala sve i odlučila snimati filmove za odrasle!

Melissa Carmen Bulanhagui ili umjetnički Jada Kai ostavila je sve bez teksta kada je odlučila da će se umjesto sportom, baviti snimanjem filmova za odrasle.

Naime, ona je bila poznata američka klizačica, osvajačica zlatnih medalja, dio reprezentacije... Nakon toga je postala model, no niti tu nije stala pa se odlučila za porno industriju.

Jada Kai je filipinskih korijena i njena ljepota nikoga nije ostavljala ravnodušnim.

Osvajačica velikog broja medalja otkrila je 2021. godine da će ući u svijet filmova za odrasle nakon što su se na njenom Instagram profilu pojavile fotografije u "opremi" jednog poznatog distributera takvog sadržaja.

Za američke medije istaknula je da je uzbuđena i da joj se više sviđa novi posao od starog, a odmah je obavila neke razgovore s poznatim glumicama iz ove branše kako bi dobila savjete.