Brat Michaela Schumachera vjenčat će se za dugogodišnjeg dečka

Bivši vozač Formule 1 Ralf Schumacher (50) i Michaelov brat u svibnju se ponovno ženi. Njegov odabranik je Etienne Bousquet-Cassagne (36), a vjenčanje će se održati na jugu Francuske, uz trodnevno slavlje u Saint-Tropezu, gdje par većinu godine boravi.

Schumacher je vezu javno potvrdio u srpnju 2024., a vijest o zarukama, objavljena 19 mjeseci kasnije, odjeknula je svjetskim medijima. Posebnu pažnju privukla je čestitka bivše supruge Core Schumacher (49), s kojom je godinama bio u otvorenom sukobu.

"Steven i ja želimo Ralfu i Etienneu puno sreće i sve najbolje", poručila je Cora, koja se godinama nije viđala ni s bivšim suprugom ni s njihovim sinom Davidom.

Ralf i Cora vjenčali su se 2001. godine i razveli nakon 13 godina braka, uz niz javnih optužbi i teških riječi. Cora je više puta odbacila glasine da je brak bio lažan ili ugovoren, ističući da se nikada ne bi udala iz interesa.