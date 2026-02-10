Naši Portali
OBJAVILI VIJEST

Brat Michaela Schumachera vjenčat će se za dugogodišnjeg dečka

10.02.2026.
Schumacher je vezu javno potvrdio u srpnju 2024., a vijest o zarukama, objavljena 19 mjeseci kasnije, odjeknula je svjetskim medijima. Posebnu pažnju privukla je čestitka bivše supruge Core Schumacher (49), s kojom je godinama bio u otvorenom sukobu.

Bivši vozač Formule 1 Ralf Schumacher (50) i Michaelov brat u svibnju se ponovno ženi. Njegov odabranik je Etienne Bousquet-Cassagne (36), a vjenčanje će se održati na jugu Francuske, uz trodnevno slavlje u Saint-Tropezu, gdje par većinu godine boravi.

Schumacher je vezu javno potvrdio u srpnju 2024., a vijest o zarukama, objavljena 19 mjeseci kasnije, odjeknula je svjetskim medijima. Posebnu pažnju privukla je čestitka bivše supruge Core Schumacher (49), s kojom je godinama bio u otvorenom sukobu.

"Steven i ja želimo Ralfu i Etienneu puno sreće i sve najbolje", poručila je Cora, koja se godinama nije viđala ni s bivšim suprugom ni s njihovim sinom Davidom.

Ralf i Cora vjenčali su se 2001. godine i razveli nakon 13 godina braka, uz niz javnih optužbi i teških riječi. Cora je više puta odbacila glasine da je brak bio lažan ili ugovoren, ističući da se nikada ne bi udala iz interesa.

Avatar ŠUKRIJA
ŠUKRIJA
14:23 10.02.2026.

Kako brat Michaela Schumachera I njegov dugogodišnji zagondžija zovu hemeroide? -LEŽEĆI POLICAJCI

NEOBIČNA PRIČA

Čovjek se izgubio u pustinji i jedva preživio. Tad je nastao spektakl koji danas pratie stotine milijuna ljudi

Spašen u posljednji čas, Sabine nije osjećao strah, već duboko poštovanje prema sili prirode koja ga je gotovo uništila. Odlučio je da to jedinstveno iskustvo, tu mješavinu opasnosti i čiste ljepote, mora podijeliti sa svijetom. Želio je stvoriti izazov koji bi drugima omogućio da osjete ono što je on osjetio: test krajnjih granica u kojem pobjeda nije samo prelazak ciljne crte, već povratak u civilizaciju

