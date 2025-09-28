Filipini će na SP-u 2029. godine ugostiti odbojkašice, a Katar odbojkaše

Nakon što je u petak objavila da će SAD i Kanada biti domaćini Svjetskog prvenstva odbojkašica 2027. godine, Međunarodna odbojkaška federacija (FIVB) otkrila je i domaćine za 2029. Bit će to Filipini na kojima je upravo završilo svjetsko prvenstvo odbojkaša.

Vijest o domaćinu Svjetskog prvenstva za žene 2029. otkrili su predsjednik FIVB-a Fabio Azevedo i brazilska odbojkaška legenda Leila Barros neposredno prije finala muškog turnira na Filipinima, gdje su Talijani obranili naslov.

- Organiziranje Svjetskog prvenstva u odbojci za žene 2029. na Filipinima prilika je da ponovno pokažemo ne samo najbolje od odbojke, već i pozitivan utjecaj našeg sporta na društvo - kazao je predsjednik FIVB-a Fabio Azevedo, te dodao:

- Odbojka je jedinstvena po svojoj dostupnosti, uključivosti i sposobnosti ujedinjavanja ljudi iz svih sredina - zaključio je Azevedo.

U petak je FIVB objavio kako će iduće SP za odbojkašice biti 2027. u SAD i Kanadi. Iduće SP odbojkaša je za dvije godine u Poljskoj, a 2029. domaćin će biti Katar.