Nesvakidašnji potez našeg saveza: Kupili kuću za CRO team, imaju velike planove

Frane Žanić, predsjednik Hrvatskog odbojkaškog saveza, ovih dana preuzeo je još jednu važnu funkciju. Postao je sportski menadžer u Aircashu, s fokusom na razvoj i vođenje sportskih partnerstava. Prvi veliki posao sklopljen je ovih dana kada je Aircash potpisao veliko sponzorstvo s nogometnim klubom Hellas Veronom. Riječ je o klubu koji igra u Serie A i trenutačno je 15. od 20 momčadi. U četiri kola triput su odigrali neodlučeno te jednom upisali poraz. Od hrvatskih igrača u ovom klubu igra Domagoj Bradarić.

– Potpisivanje ovog ugovora predstavlja naš iskorak na međunarodnu sportsku scenu, dok ćemo istovremeno kroz partnerstva s više saveza olimpijskih sportova dodatno osnaživati domaći sport i stvarati prilike za mlađe talente – rekao je Frane Žanić.

Koja će točno biti vaša uloga?

– U ovoj ulozi bit ću odgovoran za razvijanje i upravljanje partnerskim odnosima, provođenje sponzorskih projekata, jačanje imidža Aircasha kroz sport te pružanje podrške mladim sportašima u razvoju talenata – od međunarodnih suradnji do domaćih inicijativa. Aircash se kroz ova partnerstva želi još aktivnije uključiti u podršku hrvatskom sportu jer vjerujemo da ulaganje u sportaše nije samo ulaganje u njihove rezultate nego i u vrijednosti koje sport razvija, poput timskog rada, upornosti i ambicije. Suradnjom s Hrvatskim olimpijskim odborom i drugim savezima želimo pružiti podršku koja im olakšava taj put i dati doprinos razvoja sporta u zemlji.

Još su neki ugovori u pripremi?

– Za desetak dana potpisat ćemo ugovore s još dva hrvatska sportska saveza te s jednim nogometnim i košarkaškim klubom, ali iz Europe. Ne treba zaboraviti da smo već partneri i u Hrvatskoj nogometnoj ligi.

Uz ovo novu obvezu sigurno nemate puno slobodnog vremena?

– Meni dan počinje u šest ujutro. I traje dosta dugo. Kada se dan dobro organizira, onda to nekako ide.

Što se tiče odbojke, bilo je dosta prometno prošlo ljeto. Puno je reprezentacija bilo u pogonu, koliko ste vi zadovoljni učinjenim?

– Jako sam zadovoljan. Naše mlade selekcije jako dobro stoje na rang listama. Tako nam je ženska reprezentacija do 16 godina četvrta u Europi, U-18 je osma, a U-20 peta. Ispred nas su po plasmanu mlađih selekcija samo Italija, Poljska i Turska. A znamo koliko te zemlje puno više od nas ulažu u odbojku. Ponosan sam na te brojke i što je naš projekt CRO team dao rezultata. Žao mi je što se seniori nisu plasirali na Europsko prvenstvo. To je jedini kiks koji smo imali prošle sezone. Seniorke su lagano prošle na Europsko prvenstvo, a zanimljivo je da je kroz reprezentativnu selekciju prošlo čak tridesetak igračica. Dakle, imamo dobru bazu da sljedeće godine na Europskom prvenstvu imamo dobru priču. U novoj sezoni fokus mora biti na muškoj reprezentaciji koja se mora vratiti na neke stare, slavne puteve. Morat ćemo puno razgovarati s igračima i nećemo si više dozvoliti razna otkazivanja. Reprezentacija mora biti svetinja, a ne privatna zabava. Da se može dobrim rezultatom do vrhunskog rezultata, pokazali su odbojkaši Češke. Redovno smo ih pobjeđivali, a oni su trenutačno polufinalisti Svjetskog prvenstva. Zbog lošeg ponašanja i loše discipline muška reprezentacija napravila je korak nazad.

Je li angažman Igora Juričića za izbornika seniora ipak bio promašaj?

– U tom trenutku on je bio naše najbolje rješenje. Iza sebe je u tom trenutku imao sjajne rezultate. Inače sam protivnik naglih smjena, nisam pobornik da se tako lako troše ljudi. Stao sam iza njega, ali na njemu je bila velika odgovornost za dva kiksa u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Nisam htio da ispadne da smo mi kao Savez krivi za neuspjeh. Zato sam stao iza njega. Sad, jesam li pogriješio ne znam, ali mislim da sam ispravno postupio – zaključio je Žanić.

Zanimljiv nastup imala je ženska reprezentacija do 19 godina na Svjetskom prvenstvu u Hrvatskoj i Srbiji?

– Imali smo osam pobjeda i samo jedan poraz. Bili smo deveti. Nažalost, sistem je takav da smo taj jedini poraz upisali u prvoj utakmici nokaut faze. Zapažen je bio i nastup ženske reprezentacije do 21 godine na Svjetskom prvenstvu u Indoneziji. Uspjeh bi bio još veći da smo na raspolaganju mogli imati igračice koje su otišle studirati i igrati u Ameriku. Nažalost, američka sveučilišta zabranila su im nastup na SP-u i to je problem koji ćemo uskoro morati riješiti. Mi smo čak htjeli zbog toga odustati od SP-a, ali dobili smo upozorenje da ako odustanemo, da ćemo biti suspendirani i nećemo igrati ništa što je pod okriljem Svjetskog odbojkaškog saveza. Sigurno nećemo dopustiti ono što se događa košarci, nećemo dozvoliti da reprezentacija pati. Jer, novac koji je uložen u reprezentacije nije mali, to je državni novac. Nas mlađe kategorije godišnje koštaju gotovo dva milijuna eura. To je nekad bilo pola proračuna cijelog Saveza. Nećemo dopustiti da se s nama igraju. Svaka čast svakome, znamo da je SAD velika sila, ali tu ćemo biti maksimalno tvrdi u pregovorima, zajedno sa Srbijom, Poljskom, Slovenijom, Slovačkom, Češkom i tako dalje, reprezentacijama koje imaju sličan problem. Na kraju moram zahvaliti svojim prvim suradnicima Valentini Bifflin, Ivanu Donaldu Mariću, Katarini Barun i Ivi Bule. Bez njih ovoga svega ne bi bilo, oni su odradili lavovski dio posla.

Savez ima i svoj stambeni objekt s pet stanova?

– Da, kupili smo kuću u Zagrebu koja će biti dom CRO teama. U toj objekt možemo smjestiti sve članove CRO Teama odjednom. Time smo smanjili troškove godišnjeg najma.

Uskoro počinje domaća liga, rekli bismo nikad bolja, nikad kvalitetnija?

– Prvi put imamo sponzora lige, a to je Supersport. Puno se igrača iz inozemstva vratilo u domaće klubove. Sve utakmice bit će prenošene uživo na našem YouTube kanalu. Razmišljamo da smanjimo broj stranaca u ekipi. Recimo, da mogu igrati samo tri. Neki klubovi imaju po sedam-osam stranaca. To nikako ne podržavam. Mislim da klubovi moraju dati priliku našim mladim igračima. Mi ćemo u novoj sezoni podijeliti klubovima jako puno novca, ali taj novac nije za kupnju stranaca, već za razvoj mladih igrača.

Koji su ciljevi u novoj sezoni?

– Plasman barem jedne naše reprezentacije, bilo muške ili ženske, na Svjetsko prvenstvo. Plasman odbojkašica među osam na Europskom prvenstvu sljedeće godine. Želimo realizirati projekt Valentine Bifflin, a to je odbojkaški kamp u Bibinju. Domaćini smo završnog turnira MEVZA lige u Zadru. Kandidirat ćemo se da budemo domaćini oba završna turnira Europske lige i za jedno domaćinstvo Svjetske serije u odbojci na pijesku. Očekujemo i dobar rezultat odbojkašica na Svjetskom prvenstvu do 17 godina koje se sljedeće ljeto igra u Čileu.

Kakve su šanse da dobijemo domaćinstvo Europskog prvenstva odbojkaša 2028. godine?

– Odluka će biti kada završi Europsko prvenstvo sljedeće godine. Dakle, negdje krajem rujna. Mi bismo bili domaćini sa Srbijom, Crnom Gorom i Latvijom. U Hrvatskoj bi se igralo sve do četvrtfinala. Mislim da ćemo imati nekoliko protukandidata. Naš adut mogla bi biti i činjenica da nikad nismo bili domaćini Europskog prvenstva odbojkaša. Zadnje veliko natjecanje u Hrvatskoj bilo je EP odbojkašica 2021. godine. Naš adut su u financije, koje su zagarantirane. Zašto ne želimo biti domaćini četvrtfinala, polufinala i finala? Zato što je procjena da naša muška reprezentacija ipak nema tu kvalitetu da dođe tako daleko, a da dvorana bude prazna u završnici, nema smisla. Tako da će se završnica igrati u Beogradu. Zadar će biti domaćin tog dijela EP-a koji se igra u Hrvatskoj.

Mladostaši bi s povratkom nekih svojih starih igrača mogli napraviti velik iskorak u Europi.

– Slažem se. Vjerujem da mogu doći do kraja u Challenger kupu, kao 2010. godine. Imat će Mladost i dobre suparnike u domaćoj ligi – tu je Mursa, Centrometal i Marsonia, koja se znatno pojačala i uložila novac u mušku ekipu.

CRO team ide dalje?

– Naravno, i ove godine natjecat će se izvan konkurencije u Prvoj ligi. Svetlana Ilić to sjajno radi i razmišljamo da joj ponudimo novi ugovor. U planu je osnivanje još jednog ženskog CRO teama pa će nam trebati još jedan stručni stožer. Želja nam je i osnovati muški CRO team, no o tom potom. Razgovarao sam s Igorom Omrčenom na tu temu. Uskoro ćemo u Savezu održati sastanak sa svim izbornicima da vidimo gdje smo i što smo – zaključio je Žanić.