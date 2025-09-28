Talentirana Hrvatica nominirana za nadu godine u Europi, ona je zvijezda u usponu

U Kaposvaru je održan atletski susret kadetskih reprezentacija Mađarske, Češke, Hrvatske, Slovenije i Slovačke na kojem su naši reprezentativci osvojili trinaest medalja, od čega je pet zlatnih. Najuvjerljiviju pobjedu od naših predstavnika ostvarila je Sara Delić na 2000 m s rezultatom 6:24,41 čime je ostatak konkurencije ostavila iza sebe više od 8 sekundi. Zlatna je bila i Elena Cik u skoku u dalj sa skokom dužine 5,61 m.

Lina Filipović koplje je za zlato bacila 49,53 m što je bilo 3 metra više od ostalih djevojaka. Jednako uvjerljiva bila je i Marijeta Carev na 600 m koja je pobijedila s rezultatom 1:33,44. Đana Đorđević je u istoj disciplina stigla do bronce s 1:35,96. Jedini zlatni od naših kadeta danas bio je Juraj Skupnjak na 3000 m s 9:02,95. Na 1500 metara imali smo srebrnu i brončanu. Dora Delić bila je srebrna s 5:08,71, a Mia Beljan brončana s 5:12,03. Srebrnu medalju osvojila je Lucija Saračević na 3000 m hodanje s rezultatom 15:12,14. Luka Delibašić je, također, osvojio srebro na 3000 m hodanje u vremenu 14:45,03. Eva Pavković je za srebro kuglu bacila 12,61 m. Nika Bilušić osvojila je broncu u skoku s motkom s preskočenih 3,20 m. Brončana je bila i Natali Barišić u skoku u vis koja je danas preskočila 1,64 m.

Velika nada hrvatskog sporta Jana Koščak (19) treću je godinu zaredom nominirana za najbolju mladu atletičarku Europe, odnosno za zvijezdu u usponu (Rising Star). Europska atletska federacija (EA) objavila je u četvrtak po deset nominiranih u svim kategorijama, a ponovno se među njima našlo i ime varaždinske tinejdžerice.