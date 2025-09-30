Naši Portali
STIGLA 'ČESTITKA'

Fifa opet kaznila HNS zbog izgreda navijača, na idućoj utakmici se zatvara dio stadiona

30.09.2025.
u 12:30

HNS-u je izrečena kazna za diskriminatorno ponašanje dijela navijača na utakmici Hrvatska - Crna Gora koja je 8. rujna odigrana u Zagrebu te je dužan platiti 30.000 švicarskih franaka i sljedeću utakmicu pod okriljem Fife odigrati s ograničenim brojem gledatelja.

Disciplinska komisija Fife donijela je odluku o kazni za Hrvatski nogometni savez zbog ponašanja dijela navijača na utakmici protiv Crne Gore u okviru Europskih kvalifikacija za FIFA Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

HNS-u je izrečena kazna za diskriminatorno ponašanje dijela navijača na utakmici Hrvatska - Crna Gora koja je 8. rujna odigrana u Zagrebu te je dužan platiti 30.000 švicarskih franaka i sljedeću utakmicu pod okriljem Fife odigrati s ograničenim brojem gledatelja. Tijekom utakmice na koju se odnosi navedena sankcija (Hrvatska - Gibraltar u Varaždinu), HNS je dužan zatvoriti najmanje 15 posto dostupnih sjedećih mjesta, pri čemu se zatvaranje prvenstveno mora provesti na tribinama iza golova.

Alternativno, tih 15 posto moguće je popuniti posebnim grupama te će Hrvatski nogometni savez od Fife zatražiti dopuštenje da taj dio tribine popuni djecom do 14 godina iz nogometnih škola Varaždinske županije.

HNS je kažnjen i za neprimjereno ponašanje dijela navijača (korištenje pirotehnike) na istoj utakmici te je dužan platiti novčanu kaznu u iznosu od 11.500 švicarskih franaka.

FIFA Hrvatska reprezentacija

