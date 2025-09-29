Naši Portali
POŽRTVOVNI LUKA

VIDEO Navijači Milana u transu kada su vidjeli što je odradio Modrić: Snimka je postala viralni hit

Serie A - AC Milan v Napoli
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
29.09.2025.
u 20:15

Navijači su izdvojili jedan trenutak iz prve minute sudačke nadoknade, kada je Modrić požrtvovno postavio glavu pred Neresov projektil, zahvaljujući čemu je lopta odsjela na vratnici umjesto u mreži za 2:2.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i ponajbolji veznjak svih vremena Luka Modrić, protiv Napolija je odigrao još jednu sjajnu utakmicu i pomogao rossonerima da dođu do vžne pobjede 2:1, a zahvaljujući novom slavlju preuzeli su vrh ljestvice Serie A. Milanski gigant odlično je krenuo u novu sezonu te navijači sanjaju osvajanje titule prvaka. 

Navijači su izdvojili jedan trenutak iz prve minute sudačke nadoknade, kada je Modrić požrtvovno postavio glavu pred Neresov projektil, zahvaljujući čemu je lopta odsjela na vratnici umjesto u mreži za 2:2. Bio je to i ključni trenutak dvoboja, teško bi Maignan obranio taj udarac, ali Luka je herojski loptu skrenuo u okvir gola. 

Mnogi igrači bi u tim trenucima okrenuli ili spustili glavu, no Modrić je gledao kako da je dodirne i preusmjeri. Video i snimku iz drugog kuta možete pogledati ispod teksta. 

Iz Maribora žestoko opleli po Đaloviću: 'Jako smo razočarani! Bio je zbunjen, smeten...'
Ključne riječi
