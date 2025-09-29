Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 190
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
HRVATSKA LEGENDA

Luka Modrić javio se nakon čudesne utakmice za Milan: Masovno mu komentiraju samo jednu riječ

Serie A - AC Milan v Bologna
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
29.09.2025.
u 21:39

Hrvatski kapetan Luka Modrić odigrao je cijelu utakmicu za Milan, a dan nakon sjajne utakmice oglasio se na društvenim mrežama.

U derbiju petog kola talijanske Serie A Milan je na San Siru kao domaćin pobijedio Napoli sa 2-1 preuzevši vrh ljestvice Serie A. Sada Milan, Napoli i Roma imaju po 12 bodova, ali crveno-crni imaju najbolju razliku pogodaka. Hrvatski kapetan Luka Modrić odigrao je cijelu utakmicu za Milan, a dan nakon sjajne utakmice oglasio se na društvenim mrežama.

- Posebna noć na San Siru, Forza, Milan - napisao je Modrić uz fotografije s utakmice. Mnogi navijači oglašavaju se na njegovoj objavi i pišu riječ 'maestro'.

Modrić je bio jedan od najboljih pojedinaca na terenu, a nakon utakmice svi talijanski mediji hvale njegov nastup i zaključuju da je pobijedio u dvoboju čarobnjaka Napolijevu zvijezdu Kevina de Bruynea.

Drama na vrhuncu, što znači pobuna Dinama i Rudeša?
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Milan Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
ŽIVOT NAKON KARIJERE

Prije deset godina je osvojio Ligu prvaka, a sad radi u prodavaonici sportske odjeće

Neki komentatori ističu da je Mathieuovo ponašanje ujedno i pozitivan primjer “prizemljenja” i realnosti koju često ne vide navijači — da je nakon sporta za mnoge igrače nužno pronaći novu profesiju, često sasvim običnu. Drugi su pak izrazili žaljenje što brojni bivši vrhunski sportaši završavaju u situacijama koje nisu glamurozne, zbog financijskih poteškoća, lošeg upravljanja karijerom ili nedostatka planiranja za život nakon sporta

Učitaj još