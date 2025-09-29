Luka Modrić javio se nakon čudesne utakmice za Milan: Masovno mu komentiraju samo jednu riječ

U derbiju petog kola talijanske Serie A Milan je na San Siru kao domaćin pobijedio Napoli sa 2-1 preuzevši vrh ljestvice Serie A. Sada Milan, Napoli i Roma imaju po 12 bodova, ali crveno-crni imaju najbolju razliku pogodaka. Hrvatski kapetan Luka Modrić odigrao je cijelu utakmicu za Milan, a dan nakon sjajne utakmice oglasio se na društvenim mrežama.

- Posebna noć na San Siru, Forza, Milan - napisao je Modrić uz fotografije s utakmice. Mnogi navijači oglašavaju se na njegovoj objavi i pišu riječ 'maestro'.

Modrić je bio jedan od najboljih pojedinaca na terenu, a nakon utakmice svi talijanski mediji hvale njegov nastup i zaključuju da je pobijedio u dvoboju čarobnjaka Napolijevu zvijezdu Kevina de Bruynea.