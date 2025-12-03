Fantastična Varaždinka postigla povijesni uspjeh pa poručila: Hvala bratu što mi je ustupio ormar za sve moje haljine

Varaždinka Maja Racanović (19), članica plesnog kluba Academia, osvojila je brončanu medalju na svjetskom prvenstvu u disciplini solo standardni plesovi. Zanimljivo, bio je to njezin posljednji službeni nastup u solo disciplini. Naime, od 1. siječnja sljedeće godine počinje s treninzima i natjecanjima u plesnim parovima. Njezin partner bit će Lovro Peraković i nastupat će u svim disciplinama – standardni, latinskoamerički i kombinacija deset plesova.

– Iskreno, nisam znala što očekivati na svjetskom prvenstvu. Moja potajna želja bila je plasirati se u finale. Kad sam uspjela u tome, više nije bilo treme, nestao je sav pritisak i finale sam otplesala onako iz gušta, neopterećeno. Plesala sam od jutra do navečer, bilo je tu puno kvalifikacijskih rundi, ali na kraju nisam bila umorna, Nimalo. Kada su se proglašavali rezultati, na podiju smo ostale nas četiri. Kada su prozvali četvrto mjesto, a to nisam bila ja, mojoj sreći nije bilo kraja. Na kraju sam treća, što je moj najveći uspjeh na međunarodnim natjecanjima dosad. Bila sam 15. na svjetskom prvenstvu u latinskoameričkim plesovima. To natjecanje održalo se u Bremenu i bilo je 90 plesačica u konkurenciji. Na domaćim natjecanjima bila sam četiri puta prvakinja Hrvatske u sve tri kategorije plesa – priča Maja.

Jeste li imali podršku u Sarajevu?

– O, da veliku, Došli su roditelji iz Varaždina, no navijali su za mene i domaći gledatelji. Atmosfera je bila sjajna. Natjecanje se održalo u velikoj hotelskoj dvorani i bio je to za mene poseban doživljaj. Natjecanje se inače tijekom dana održavalo u nekoliko hotelskih dvorana.

Imate i veliki stručni tim iza sebe?

– Treneri su mi Matija Novosel, Alan Walme, Iva Risek i Lovro Peraković.

Koliko se dugo bavite sportskim plesom?

– Devet godina. Prije plesa trenirala sam plivanje i odbojku. Ali to je kratko trajalo, nisam se vidjela u tim sportovima u budućnosti. Onda sam rekreativno krenula na ples. Privukle su me haljine, cipele i šminka, a to je obavezni dio ovog sporta. Roditelji su me podržali, vozili su me na treninge. Moj prvi klub bio je Takt. Zanimljivo je da nikad nisam plesala u paru. S natjecanjima sam počela prije četiri godine kada je već postojala disciplina solo. Ove godine prešla sam u zagrebački klub Academia.

Koji su vam plesovi draži?

– Standardni, posebice engleski i bečki valcer.

Netko će pomisliti da su ulaganja u sportski ples minimalna?

– To je daleko od istine. Haljine i cipele su jako skupe. Morate imati jedne haljine za standardne, a druge za latinskoameričke plesove. Cipele se mijenjaju jednom mjesečno. Što se tiče haljina, imam ih pun ormar, ali uvijek volim nastupati u novima. Da, hvala bratu koji mi je ustupio ormar za sve moje haljine. Jednostavnije mi je kupiti haljinu nego da se šiva za mene po mjeri. Uvijek sama biram haljinu i boju. Što se tiče šminke, znam se i sama našminkati, ali kad je neko veliko natjecanje, angažiram profesionalnu šminkericu. Tu su i kreme za tamnjenje kože. Nakon natjecanja trebaju mi sati da skinem šminku i raspustim kosu.

Koliko trenirate?

– Pet sati dnevno, svaki dan osim nedjelje. A katkad se dogodi da treniram i nedjeljom.

Usput i studirate?

– Da, sportski menadžment. To me jako zanima i tu se vidim nakon sportske karijere.

Dolazite iz sportske obitelji?

– Istina. Tata je bio košarkaš, mama rukometašica, a dva starija brata prije su se bavila sportom.

Ima li u vašem sportu nekakvih financijskih dobiti?

– Nažalost ne. Za postolje se dobivaju medalje, pehari i pokloni. Novac se može zaraditi samo kada se prijeđe u profesionalce. Istina, ima nekih turnira koji imaju nagradni fond, ali to su zaista mali iznosi.

Idete li na plesnjake?

– Ne. Volim plesati, ali ne odlazim na takva mjesta. Nemam baš ni puno slobodnog vremena. To malo što imam znam otići s prijateljima na kavu, družim se s dečkom, pogledam neki film, pročitam knjigu. Ljeti obavezno odem na more, u Split.

Je li bilo kakvih težih ozljeda?

– Na sreću nije. Znala sam iščašiti zglob, ali to je brzo prošlo. Nadam se da velikih ozljeda neće nikada ni biti. Imam velike planove za 2026.. Znam da prve godine ne mogu očekivati nekakve sjajne rezultate. Konkurencija je velika, trebat će nam godinu, dvije da se dobro utreniramo. Jasno, velika mi je želja osvojiti medalju na velikom natjecanju u plesnim parovima – zaključila je Maja.