Evo tko je HNS-u prijavio Brunu Petkovića, riječ je o čovjeku iz Dalmacije

Napadač Dinama Bruno Petković se na konferenciji uoči utakmice s Betisom osvrnuo na intervju Roberta Jarnija koji je dao našem listu. U njemu je Jarni, među ostalim, izjavio da će kao bivši igrač Betisa "ali i hajdukovac u srcu navijati za Betis". Petkoviću se to baš i nije svidjelo.

- Doista je to rekao? Ako je tako rekao, ako to misli, onda je klaun! Ljudi koji predstavljaju hrvatsku državu, a ne navijaju za hrvatski klub, to su obični klauni. Slobodno to napišite! Čovjek koji navija protiv hrvatskog kluba u Europi, a Hrvat je, to je klaun - rekao je Petković.

Jarni je u međuvremenu dobio otkaz kao izbornik U-17 reprezentacije. No, sada je nadzornik dalmatinskog niželigaša Mosora iz Žrnovnice pored Splita Mario Lolić prijavio Brunu Petkovića HNS-ovoj Disciplinskoj komisiji i tako iskoristio svoje pravo da to napravi kao nogometni djelatnik.

Lolić se poziva na članak 85. Disciplinskog pravilnika te o svom postupku obavijestio pratitelje na Facebooku. Evo što kaže taj članak pravilnika:

"Igrač ili nogometni djelatnik koji vrijeđa, kleveće ili širi neistine o svom ili bilo kojem drugom klubu, o svom ili suparničkom igraču, nogometnom djelatniku bilo kojeg kluba ili članu nogometnog rukovodstva u bilo kojem tijelu, sucu ili treneru, ili se nasilno ponaša, kaznit će se novčanom kaznom i zabranom igranja na dvije do šest utakmica."