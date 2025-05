Evo što se događa sa Schumacherom i kako sada izgleda. Priča se o konačnom povratku

Sedmerostruki svjetski prvak Formule 1, Michael Schumacher danas je jednako popularan kao i kada je vladao svjetskim stazama. Premda je prije više od desetljeća doživio tragičnu nesreću nakon koje se povukao iz javnosti, njegova sudbina i dalje privlači pozornost i zanimanje brojnih obožavatelja diljem svijeta. Vozačeva obitelj nastoji maksimalno udaljiti njihov privatni život od očiju znatiželjnih osoba, no povremeno informacije procure izvan uskog kruga ljudi koji mu imaju pristup. Navedeno ponajviše govori o težini njegovog zdravstvenog stanja i brojnim izazovima s kojima se obitelj Schumacher suočava. U prosincu 2013. godine je svijet obišla vijest o teškoj nesreći u francuskim Alpama. Skijao je izvan obilježene staze te pao i udario glavom u stijenu. Usprkos kacigi koja mu je spasila život pretrpio je teške ozljede mozga. Helikopterom je prebačen u bolnicu, prošao je više operacija te proveo dulje vrijeme u medicinski induciranoj komi. Nakon duljeg vremena neizvjesnosti probuđen je u lipnju 2014. godine, prebačen u drugu bolnicu te kasnije otpušten na kućnu njegu.

Od tada je u obiteljskom domu u Švicarskoj, a informacije o njegovom stanju obitelj strogo kontrolira. Početkom ove godine, novinar blizak obitelji Felix Gorner govorio je o iznimno teškoj situaciji. "Michael je potpuno ovisan o stalnoj pomoći. Prestao je komunicirati govorom. Više se ne može verbalno izražavati, ne može hodati, u stanju je svojevrsne vegetacije. To je vrlo bolna stvarnost za prihvatiti. Michael izgleda loše u smislu da je u potpunosti ovisan o drugima", izjavio je za RTL.

Isto je ranije tvrdio Jean Todt, nekadašnji šef Ferrarija. "Proveo sam puno vremena s Corinnom otkako je Michael doživio nesreću. Ona je sjajna žena i vodi obitelj... Zahvaljujući radu liječnika i suradnji Corinne, koja je željela da preživi, on je preživio - ali s posljedicama. Sada se bore s tim posljedicama", rekao je za Bild, a dodatne detalje je otkrio za L'Equipe: "Michael je ovdje, tako da mi ne nedostaje. Ali, on jednostavno nije Michael kakav je bio. Drugačiji je i divno je vođen od strane supruge i djece koji ga štite. Njegov život je sada drugačiji i imam privilegiju dijeliti trenutke s njim. To je sve što se može reći. Nažalost, sudbina ga je pogodila prije više od deset godina. On više nije Michael kojeg smo poznavali u Formuli 1."

Brat Ralf Schumacher također je otkrio neke detalje: "Hvala Bogu, uspjeli smo učiniti puno zahvaljujući modernim medicinskim mogućnostima, ali ipak ništa nije kao što je bilo. Život je ponekad nepravedan." Prema riječima spomenutog novinara tek 20-ak ljudi ima pristup Schumacheru. Jedan od njih je Obiteljski odvjetnik Felix Damm koji je objasnio odluku obitelji. "Uvijek se radilo o zaštiti privatnih informacija... Razmatrali smo bi li konačna objava o Michaelovom zdravstvenom stanju bila pravi put. Ali to ne bi bio kraj, i morala bi postojati stalno ažurirana 'izvješća o stanju vode'," čime bi se stvorio kontinuirani pritisak medija. Ovakav pristup znači da su neki ljudi iz Michaelove prošlosti, poput njegovog bivšeg menadžera Willija Webera, ostali isključeni, što je Weber javno izrazio s žaljenjem, navodeći kako se Corinna boji da bi on "odmah prepoznao što se događa i objavio istinu", rekao je Damm.

Nedavno je potpisao kacigu bivšem momčadskom kolegi Sir Jackieju Stewartu u sklopu humanitarne akcije 'Trka protiv demencije'. "Nismo ništa ovako emocionalno vidjeli godinama i nadamo se da je znak. Nadam se da je Michael na pragu oporavka. Bio je ovo dug i užasan oporavak za obitelj, nadam se da ćemo ga ponovno možda vidjeti u F1 javnosti. Bilo bi dobrodošlo, i ne samo u F1 svijetu, već u cijelome svijetu zbog užasne situacije u kojoj se pronašao", rekao je bivši vozač Johnny Herbert.