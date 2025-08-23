Evo gdje možete pogledati Dinamo protiv Istre ako nećete na Maksimir

Tri utakmice, tri pobjede, sedam postignutih i nijedan primljeni pogodak, to je bilanca plavih na startu ovog prvenstva. I rado bi plavi nastavili s tom serijom uspjeha i danas u Maksimiru, kad će u 21 sat (MAXSport 1) istrčati protiv Istre.

– U ugodnoj atmosferi radimo nakon tri pobjede. Moram pohvaliti igrače, stvarno jako dobro rade. Moramo još neke stvari popraviti. Nemamo teških ozljeda, vraćaju se Theophile i Čavlina, a nema Nike Galešića, koji ima manjih problema, i Pierrea-Gabriela, koji još nije spreman. Konkurencija za početnih jedanaest je velika. Istra dolazi puna samopouzdanja i želi pobijediti, ali ja vjerujem u svoje igrače. Nas se pita, a misao vodilja je prvo poluvrijeme protiv Rijeke i nadam se da to možemo ostvariti – kazao je trener Dinama Mario Kovačević.

Dinamo je uzeo ponajbolja dva igrača Istri, Valinčića i Lisicu, sebe je očito pojačao, a Istru oslabio.

– Mi smo jači za njih dvojicu. Mateo i Moris igraju jako dobro. Istra je dovela druge igrače, ekipirali su se i sve njihove utakmice bile su blizu, poraz na Poljudu pa dva remija u kojima su mogli uzeti i više. Imaju dobru i potentnu igru. Meni je drago što su nas njih dvojica pojačala i drago mi je što ih imamo.

Dinamo je u te tri pobjede imao dosta oscilacija.

– Prije svega, težit ćemo igri kao u prvom poluvremenu u Rijeci. Svjesni smo da nitko u svijetu ne može tako igrati 90 minuta. Rijeka ima kvalitetu i igrala je dobar pritisak, ali radili smo ovog tjedna na tome i vjerujem da ćemo biti bolji u idućim utakmicama. Isto tako, vjerujem da možemo produljiti dobar period igre i na više od poluvremena. Najvažnije je da igrači daju sve od sebe. Borbenost je na maksimumu. U sve tri utakmice bili smo bolji i s te sam strane apsolutno zadovoljan. Kod igrača se vidi želja i to je najbitnije – kaže Kovačević, a na pitanje o statusu Pierre-Gabriela odgovorio je:

– Ima problema s ozljedom, u drugom je planu i vidjet ćemo što će biti s njim kad se vrati, o svemu ostalom ne mogu govoriti.

Nakon dugo godina (još od 2014. godine) dogodilo se da plavi nemaju nijednog hrvatskog A reprezentativca, iako ima reprezentativce drugih država.

– Vjerujem da ćemo, ako nastavimo ovako igrati, na sljedećem reprezentativnom okupljanju sigurno imati hrvatskog reprezentativca. Mijenjali smo puno igrača u momčadi, ali, koliko vidim, velik broj igrača koji su sada u reprezentaciji prošao je kroz Dinamo. Ponavljam, ako ovako nastavimo, vjerujem da ćemo uskoro dobiti hrvatskog reprezentativca – drži trener Dinama, a plavi igrači, iako je u sastavu zapravo jako puno stranaca, može se nastaviti dokazivati već večeras u susretu s Istrom na maksimirskom stadionu.