Evo gdje gledati povijesnu utrku formule 1: Odlučit će o prvaku!

Red Bullov Max Verstappen startat će prvi na odlučujućoj utrci Formule 1 - Velikoj nagradi Abu Dhabija. Nikad u povijesti nije se odigrao ovakav scenarij i zato će biti zanimljivo pratiti kako će on i njegov najveći rival Lewis Hamilton (Mercedes) odraditi posao sad kad je najbitnije.

Inače, Nizozemac je u kvalifikacijama za 0,371 sekundi bio brži od Britanca, a kroz ovu sezonu vodi 9:8 u pobjedama.

Problem za njega bit će činjenica da mora krenutoi s najmekšom smjesom guma jer je probušio srednje meke gume prilikom kočenja na stazi Yas Marina, dok će Mercedes vjerojatno koristiti drugačiju strategiju.

Foto: MIKE BLAKE FILE PHOTO: Formula One F1 - United States Grand Prix - Circuit of the Americas, Austin, Texas, U.S. - October 24, 2021 Red Bull's Max Verstappen and Mercedes' Lewis Hamilton in action at the start of the race REUTERS/Mike Blake/File Photo

Iza njih dvojice startat će kao treći Lando Norris (McLaren) i kao četvrti Red Bullov Sergio Perez.

Ako bi Hamilton osvojio titulu, premašio bi Michaela Schumachera na tronu jer trenutno su izjednačeni sa sedam naslova svaki.

Vrijedi spomenuti i da finski veteran Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) vozi 349. i posljednju utrku u bogatoj karijeri. U kvalifikacijama je završio na 18. mjestu.

Utrka počinje od 14 sati i može se gledati na SportKlub HD programu.