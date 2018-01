Vlašićev suigrač slomio nogu kao Eduardo, krivac se rasplakao

Utakmicu 24. kola Premier lige između Evertona i West Broma obilježila je teška ozljeda veznjaka Evertona Jamesa McCarthyja koji inače nema puno sreće s ozljedama jer je u posljednje tri sezone propustio čak 62 utakmice, piše Goal.

U 58. minuti McCarthy je pokušao zaustaviti udarac napadača Rondona te se ubacio između njega i lopte. Nažalost udarac Rondona nije završio na lopti, već na nozi nesretnog McCarthyja koja je pukla na dva mjesta. Kada je Rondon vidio što se dogodilo zaplakao je te su mu igrači došli pružiti podršku.

Još nema službenih informacija o težini ozljede i duljini izbivanja s terena, no sigurno je kako je sezona za suigrača Nikole Vlašića gotova. Nesreća nogometaša Evertona podsjetila je lom noge Eduarda da Silve 2008. godine...

Potentially a double leg break for James McCarthy. Football is cruel sometimes, wishing him all the best with his recovery. pic.twitter.com/d2qGKrp1iI