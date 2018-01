Neperspektivni sada vrijedi 200 milijuna eura

Znate li koji je nogometaš iz liga petice protekle 2017. godine zabio najviše golova? Cristiano Ronaldo (54 gola) nije taj, kao ni Lionel Messi (53). Najbolji strijelac 2017. s 56 pogodaka u svim natjecanjima bio je Harry Kane.

I zato ne čudi što je Harry trenutačno najtraženija klasična devetka na svijetu, a Englezi pišu da ga Tottenham neće dati za manje od 200 milijuna eura. Što je i realna cijena na današnjem tržištu jer, ako Coutinho vrijedi 160 milijuna, a Mbappe 180, onda Kane vrijedi 200.

A tu cifru spreman je izdvojiti Real, i to već ovoga ljeta. Navodno su čelnici Reala već sjeli za stol s Kaneom, a on je rekao da želi broj 10, koji nosi njegov bivši kolega iz Tottenhama, kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić.

Seljakanje po posudbama

U trenucima dok Englezi barataju cifrom od 200 milijuna eura, u Arsenalu se lupaju po glavi. Naime, svojedobno su odbili Kanea procijenivši da je nedovoljno talentiran. Kane, koji je nogomet počeo igrati kao šestogodišnjak u lokalnom londonskom klubu Ridgeway Roversu, s osam je godina pokucao na vrata Arsenalove akademije.

Primili su ga, no nakon godinu dana procijenili su da nije dovoljno talentiran te mu dali ispisnicu. Harry se vratio u matični Ridgeway, gdje je zabijao kao na traci, što mu je donijelo poziv u još jednog prvoligaša, Watford. No i tamo su procijenili da Kane nije dovoljno dobar. A onda je Harry, kao 11-godišnjak, završio u klubu za koji je odmalena navijao – Tottenhamu. Na njegovu, ali i sreću Spursa, tamošnji su treneri shvatili da ima talenta te su ga ostavili u klubu nakon odrađene probe.

Ipak, i u Tottenhamu je prošao trnovit put. Za prvu momčad debitirao je 25. kolovoza 2011. godine, u Europskoj ligi protiv Hearta, a zanimljivo, na toj su utakmici za Spurse igrali Vedran Ćorluka i Niko Kranjčar, dok je Luka Modrić utakmicu gledao s tribine.

No nakon što je u prvoj sezoni u Spursima dobio priliku na samo šest utakmica, krenuo je Harryjev zaobilazni put po posudbama. Prvo je otišao u Lleyton, koji je tada igrao u trećem rangu engleskog nogometa, a potom su uslijedile posudbe u Millwall, Norwich i Leicester. I tek nakon dvije i pol godine lutanja opet se, u ljeto 2013. godine, vratio u Tottenham. U početku je imao problema s ozljedama, no u drugoj polusezoni, u paru s Adebayorom, naznačio je da bi mogao izrasti u velikog igrača.

A već sljedeće sezone (2014./15.) s 31 golom u 51 utakmici bio je najbolji strijelac Spursa. Ubrzo je stigao i poziv iz engleske reprezentacije, za koju je Kane debitirao u ožujku 2015. godine. Iako, još 2014. mogao je debitirati za Irsku, zemlju svog oca, no odbio je taj poziv.

– Irski geni pomogli su mi u životu i karijeri, ali moja zemlja je Engleska, Gordi Albion uvijek je bio jedina opcija za mene – objasnio je tada Kane.

I dobro je odabrao jer već sada Kane je potvrdio da je nasljednik Shearera, Owena i Rooneya. U 12 nastupa za Englesku zabio je 23 gola te je na boljem prosjeku od gore spomenute legendarne trojke.

Harry Kane veliki je ljubimac igrača popularne igrice Football Fantasy jer već treću sezonu donosi pregršt bodova, no najviše ga, osim njegove supruge, voli trener Spursa Mauricio Pochettino.

– Ja sam zaljubljen u njega. Žena mi je ljubomorna, a i njegova sigurno. Nevjerojatan je. Malo je igrača koji imaju takav instinkt, koji su takvi ubojice. On je jedan od njih i to ga čini jednim od najboljih igrača na svijetu. Ako ne i najboljim – ne krije svoju strast prema Kaneu Pochettino.

A kad smo već kod Kaneove supruge Katie Goodland, ona i Harry u vezi su još otkad su bili tinejdžeri, a imaju jednogodišnju kćer Ivy Jane. Imaju i dva labradora, Bradyja i Wilsona, koje je Harry nazvao po svojim najdražim igračima NFL-a, Tomu Bradyju i Russellu Wilsonu.

– Prije sam znao provoditi noći gledajući NFL. Obožavam taj sport – priznao je Harry.

Noći je gubio uz utakmice NFL-a, ali ne i uz alkohol kao što to čine neki njegovi kolege.

– Dok traje sezona, nikada ne popijem ni kap alkohola – priznao je Kane.

Doista neuobičajeno za Engleza irskih korijena.

A neuobičajeno je i da u kući ima zaposlenog kuhara, a meni mu slaže nutricionist. Očito supruga nije dobra kuharica...

A u prošlotjednom intervjuu za ESPN Kane je otkrio kako izgleda život čovjeka koji je sve podredio nogometu.

Kane: Ne tulumarim

– Žrtvujem većinu svog vremena za nogomet, pogotovo zbog zgusnutog rasporeda u engleskom nogometu. Dođeš u kamp, treniraš, odlaziš na utakmice, oporavljaš se i tako u krug jednom ili dvaput tjedno. No to je život vrhunskog nogometaša i ja ne žalim. Obožavam to raditi iako moj društveni život pati zbog toga. Mnogi igrači izlaze van, zabavljaju se, ali ja sam koncentriran na nogomet i obitelj – rekao je skromni Kane.

Kaže da uživa u Spursima, ali želi da klub počne osvajati trofeje. A post Spursa traje već jako dugo. Posljednji trofej osvojili su 2008. (Liga kup), dok na titulu u prvenstvu čekaju od 1961. godine...