Nema predaha za Trumpa: Evo s kim se danas sastaje

*Trump isključio silu i carine, kaže da je postignut okvir sporazuma o Grenlandu

*Prema informacijama NYT-a, SAD bi mogao dobiti suverenitet nad zemljištem za vojne baze

*Dogovor o Grenlandu potaknuo rast Wall Streeta

8:23 - Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio je kasno u srijedu da se nije razgovaralo o pitanju hoće li Grenland ostati pod Danskom na sastanku s Donaldom Trumpom, nakon što je predsjednik SAD-a povukao prijetnje carinama europskim zemljama i isključio upotrebu vojne sile za preuzimanje kontrole nad Grenlandom. Rutte je svoj osvrt dao u intervjuu za emisiju Fox Newsa "Special Report with Bret Baier", nakon sastanka s Trumpom na marginama samita u Davosu.

Ranije tijekom dana Trump je naglo odustao od prijetnji uvođenjem carina, isključio upotrebu sile i rekao da je na vidiku dogovor kojim bi se okončao spor oko tog danskog teritorija. Nakon sastanka s Rutteom, Trump je u srijedu rekao da bi zapadni saveznici na Arktiku mogli sklopiti novi dogovor o tom strateški važnom otočnom teritoriju od 57.000 ljudi koji bi zadovoljio njegovu želju za gradnjom Zlatne kupole, sustava raketne obrane i pristup kritičnim mineralima, a istovremeno blokirao ambicije Rusije i Kine na Arktiku.

Trump je prethodno više puta rekao da Washington mora posjedovati Grenland, autonomni dio Kraljevine Danske u kojem se nalazi američka zračna baza, kako bi spriječio Rusiju ili Kinu da okupiraju taj strateški pozicionirani teritorij bogat mineralima. Ruttea su pitali hoće li Grenland i dalje biti "pod Kraljevinom Danskom u ovom okvirnom sporazumu" koji je Trump spomenuo. "To se pitanje više nije spominjalo u mojim večerašnjim razgovorima s predsjednikom", odgovorio je Rutte.

"On (Trump) je vrlo usredotočen na to što trebamo učiniti kako bismo se pobrinuli da tu golemu arktičku regiju, gdje se trenutačno događaju promjene, gdje su Kinezi i Rusi sve aktivniji, možemo zaštititi." No, "još uvijek ima puno posla" kako bi se postigao dogovor o Grenlandu, rekao je šef NATO-a za AFP nakon sastanka. "Sastanak je bio vrlo dobar večeras. Ali još uvijek ima puno posla", rekao je Rutte.

7:30 - Predsjednik Donald Trump rekao je da će se u četvrtak sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švicarskoj, piše Politico.

7:23 - Prema pisanju The New York Timesa, Trump je objavio da je postigao okvir sporazuma s NATO-om o budućnosti Grenlanda nekoliko sati nakon što su dužnosnici raspravljali o mogućnosti da Sjedinjene Države dobiju suverenitet nad zemljištem za vojne baze.

7:10 - Na Wall Streetu su u srijedu burzovni indeksi znatno porasli, nadoknadivši dio gubitaka od prethodnog dana, nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump kazao da je postignut okvirni dogovor o Grenlandu. Dow Jones ojačao je 1,21 posto, na 49.077 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,16 posto, na 6.875 bodova, a Nasdaq indeks 1,18 posto, na 23.224 boda. Tako su indeksi nadoknadili dio gubitaka od prethodnog dana, kada su cijene dionica oštro pale jer je Trump prijetio uvođenjem carina na uvoz iz osam europskih zemalja, ako ne prihvate njegov plan o kupnji Grenlanda.

Jučer je na sastanku Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu Trump ublažio retoriku, a kasnije i objavio da je postignut okvirni dogovor u vezi Grenlanda. Na društvenim mrežama Trump je poručio da su SAD i NATO "formirali okvir budućeg sporazuma u vezi s Grenlandom i, zapravo, cijelom arktičkom regijom" te da "na temelju tog razumijevanja neće nametati carine koje su trebale stupiti na snagu 1. veljače". Zahvaljujući tome, splasnuo je rizik od novog carinskog rata između SAD-a i Europske unije, pa su ulagači na burzama odahnuli.

Kako su geopolitičke napetosti između SAD-a i EU-a ponešto splasnule, idućih dana u fokusu ulagača ponovno će biti kvartalni poslovni rezultati kompanija, koji su posljednjih dana na vrhuncu Grenlandske krize bili u drugom planu. A na europskim se burzama jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,11 posto, na 10.138 bodova, a pariški CAC 0,08 posto, na 8.069 bodova. Frankfurtski DAX skliznuo je, pak, 0,58 posto, na 24.560 bodova.

7:00 - Američki predsjednik Donald Trump naglo je u srijedu odustao od prijetnji uvođenjem carina kao sredstva za zauzimanje Grenlanda, isključio je upotrebu sile i rekao da je na vidiku dogovor kojim bi se okončao spor oko danskog teritorija koji riskira najdublji prekid transatlantskih odnosa u desetljećima.

Na turbulentnom putovanju na godišnji sastanak Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu u Švicarskoj, Trump je ublažio višetjednu retoriku koja je potresla NATO savez i riskirala novi globalni trgovinski rat. Umjesto toga, rekao je Trump, došao bi novi dogovor koji bi mogao zadovoljiti njegovu želju za sustavom raketne obrane "Zlatna kupola" i pristupom ključnim mineralima, a istovremeno blokirati ambicije Rusije i Kine na Arktiku.

"To je dogovor s kojim su svi jako zadovoljni", rekao je Trump novinarima nakon sastanka s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom. "To je dugoročni dogovor. To je konačni dugoročni dogovor. Stavlja sve u stvarno dobru poziciju, posebno što se tiče sigurnosti i minerala." "To je sporazum koji će trajati zauvijek", dodao je. Trump je na svojoj platformi Truth Social rekao da su SAD i NATO "formirali okvir budućeg sporazuma u vezi s Grenlandom i, zapravo, cijelom arktičkom regijom" te da "na temelju tog razumijevanja neće nametati carine koje su trebale stupiti na snagu 1. veljače".

Danska je rekla da bi se pitanje trebalo rješavati diplomacijom, a ne na društvenim mrežama. "Ono što je za nas ključno jest da ovo završimo poštujući integritet i suverenitet kraljevstva (Danske) i pravo grenlandskog naroda na samoodređenje", rekao je danski ministar vanjskih poslova Lars Lokke Rasmussen javnoj televiziji DR. Rekao je da je razgovarao s Rutteom, ali je odbio dati detalje o tome što je dogovoreno.

Trump je rekao da je zadužio potpredsjednika J. D. Vancea, državnog tajnika Marca Rubia i posebnog izaslanika Stevea Witkoffa da sudjeluju u daljnjim raspravama. Ranije tijekom dana, republikanski američki predsjednik priznao je nelagodu financijskih tržišta zbog njegovih prijetnji i isključio upotrebu sile u govoru u švicarskom alpskom ljetovalištu.

"Ljudi su mislili da ću upotrijebiti silu, ali ne moram je upotrijebiti", rekao je Trump. "Ne želim upotrijebiti silu. Neću upotrijebiti silu." Promjena stava o carinama izazvala je rast burze, a indeks S&P 500 porastao je za 1,2 posto. To je doprinijelo oporavku tržišta nakon najoštrije rasprodaje dionica u tri mjeseca. Saveznici u NATO-u uznemireni su Trumpovim sve većim prijetnjama da će oduzeti teritorij od Danske, koja je dugogodišnji saveznik SAD-a u NATO-u. No, tijekom svoje godine na dužnosti, Trump je također više puta iznosio ozbiljne prijetnje koje su uplašile tržišta, samo da bi ih razvodnio ili potpuno povukao.