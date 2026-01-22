Naši Portali
TRUDNA SUPRUGA

Evo zašto bi Čilić mogao ući u osminu finala bez da uopće zaigra protiv sljedećeg protivnika

ATP Masters 1000 - Shanghai Masters
GO NAKAMURA/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
22.01.2026.
u 16:24

Čilić i Ruud dosad su međusobno igrali četiri puta, a svaki put slavio je norveški tenisač

Marin Čilić plasirao se u šesnaestinu finala prvog Grand Slam turnira sezone, Australian Opena, zahvaljujući uvjerljivoj pobjedi protiv Denisa Shapovalova (6:4 6.3 6:2). Iskusni hrvatski tenisač za ulaz u osminu finala trebao bi igrati protiv Norvežanina Caspera Ruuda koji je također u tri seta svladao Španjolca Jaumea Munara (6:3 7:5 6:4).

Meč između Čilića i 13. tenisača svijeta trebao bi se odigrati u subotu od 01:00 sati, no moguće je da se Ruud uopće ne pojavi na meču. Razlog tome jest što je njegova supruga trudna i pred porodom je, a on želi biti uz nju u tim trenucima i već je ranije ovoga tjedna najavio kako bi se mogao ranije povući s turnira kako bi prisustvovao rođenju djeteta. 

Ako ne znaš šta je bilo' unatoč zabrani se pjevala u Švedskoj

- Supruga bi uskoro trebala roditi, ne znam kad će to biti. Kada stigne poziv, moram ići k njoj - rekao je prije dva dana.

Čilić i Ruud dosad su međusobno igrali četiri puta, a svaki put slavio je norveški tenisač. Zanimljivo je kako su obojica igrali tri finala Grand Slam turnira. Čilić je osvojio US Open 2014., a poražen je u finalima Wimbledona 2017. i Australian Opena 2018. Ruud je pak dvaput poražen u finalima Roland Garrosa (2022. i 2023.) te jednom na US Openu (2022.).
Ključne riječi
trudnoća Australian Open Casper Ruud Marin Čilić

