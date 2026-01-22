Naši Portali
Venerin "čarobni brijeg"

U Davosu cvjeta i seks biznis: evo što svjetski moćnici najviše traže

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS, Pixabay/Ilustracija
Autor
Antonio Mandir
22.01.2026.
u 12:02

Najskuplja rezervacija s damama u Davosu je 104.000 eura za četiri dana s pet žena

Svjetski gospodarski forum u Davosu zamišljen je kao sastanak na najvišem vrhu najmoćnijih ljudi svijeta, u ekonomiji i politici. Upravo se u Davosu događa i radnja poznatog romana  "Čarobni brijeg" Hermanna Hessea. Podijeljeno društvo, nacionalizam, egzistencijalni strahovi i avet rata: Mannov "Čarobni brijeg" i 101 godinu nakon prvog objavljivanja zapanjujuće je aktualan.

Ali u "čarobnom brijegu" Davosu događa se puno više od čiste ekonomije i politike. Kako izvještava portal "20 Minuten", švicarska platforma za seks i upoznavanje Titt4tat objavila je kako u Davosu cvjeta i seks biznis, piše Heute.at. U prosjeku su u čarobnom "venerinom brijegu" Davosu dvije rezervacije dnevno, ali 19. siječnja bilo je 79 upita, što je rast od gotovo 4000 posto. 

Operateri Titt4tat-a također pružaju uvid u to što VIP osobe, izvršni direktori i političari u Davosu posebno traže:Za razliku od tradicionalnih eskort usluga, seksualne radnice na Titt4tat nisu profesionalke. Prema platformi, uglavnom su studentice, učiteljice ili turisti koji na taj način zarađuju dodatni novac. Prema platformi, ove godine posebno velik broj klijentica iz SAD-a, Rusije i Ukrajine putuje u Davos posebno zbog WEF-a.Interne analize pokazuju da je potražnja za crnkinjama ove godine posebno naglo porasla. Najskuplja rezervacija napravljena na platformi: 96.000 švicarskih franaka (gotovo 104.000 eura) za četiri dana u Davosu s pet žena. Iz te cijene isključene su cijene hotela, pokloni ili usluge taksija.

Jedna korisnica na Titt4tatu prepričava kako je dobila vrhunsku ponudu za posao odmah nakon vikenda s izvršnim direktorom. Drugi izvještavaju o letovima avionom u Dubai, šoping izletima u Pariz ili intimnim večerima u luksuznim planinskim kućama.

TO
tonimanero
12:57 22.01.2026.

Da li će i Milanče helikopterom?

KR
Krolo
12:49 22.01.2026.

Budale ratuju za ideale, dok se "vođe" bogate i prostituiraju za anale.

AN
Anteo
12:39 22.01.2026.

Baš me interesira koliko tih žena rade kao tajni agenti?

