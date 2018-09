Enrique dobio neugodno pitanje: Nisam znao za to niti me to brine

Španjolska je pobijedila Hrvatsku 6:0 te tako nanijela vatrenima najteži poraz u povijesti. Trener furije Luis Enrique nije skrivao oduševljenje.

- Počeli smo neodlučno, oni su imali dvije prilike koje su mogli zabili, no nakon toga sve je bilo na našoj strani, bili smo vrlo učinkoviti - započeo je izbornik furije pa nastavio:

- Ono što me najviše dojmilo je stav igrača. No, puno je posla još pred nama, prvo se treba odmoriti, nisam od onih koji pretjeruje u pobjedi ili spušta glavu u porazu. Tražim ravnotežu.

U Elcheu su navijači zapjevali Enriqueu.

- Ponosan sam zbog toga, ali igrači su ti koji zaslužuju pjesmu.

Španjolske novinare zanimalo je kako je kao trener Barcelone u prvih 11 stavio šest igrača Reala.

- Nisam znao za to niti me to brine, ovo je španjolska reprezentacija, nije bitno jesu li iz Reala ili Barcelone, ne gledam dres kluba.

