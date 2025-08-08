Ema Sgardelli bljesnula i na Svjetskim igrama i osvojila broncu

Prvu hrvatsku medalju na ovogodišnjim Svjetskim igrama, najvećem svjetskom multisporskom natjecanju u neolimpijskim sportovima, osvojila je 22-godišnja karatašica Ema Sgardelli (50 kg).

Na natjecanju u kineskom gradu Chengdu, pod vodstvom trenerice Ivane Bebek Bašić, dvostruka europska seniorska prvakinja imala je pet borbi u kojima je izborila tri pobjede. Dvije u skupini (Talijanka Perfetto 6:2 i Kanađanka Lahyanssa 4:2) te onu u borbi za broncu protiv Alžirke Cylie Ouikene (6:3).

Poraz je pak doživjela od kasnije pobjednice, Iranke Sare Bahmanyar (0:4) te u polufinalu od Kazahstanke Moldir Zhangbyrbay (2:3).

S obzirom na to da na ovom natjecanju nastupa po sedam najboljih svjetskih borkinja, plus jedna na pozivnicu, mlada Riječanka dokazala je da pripada samom svjetskom vrhu. A kao takva će zacijelo imati što za reći i na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Kairu, u studenom.

Prethodnom Svjetskom prvenstvu održanom prije dvije godine u Budimpešti, Ema je zaustavljena nadomak medalje. U četvrtfinalu ju je tada zaustavila Kineskinja Li Ranran koje na ovom natjecanju nije bilo jer je, pozivnicu, u ime domaćina dobila druga karatašica.

- Ema je u borbi za broncu bila dominantna, sjajno se borila - kazao nam je europski prvak Ivan Kvesić (84 kg) pred kojim je subotnji nastup na Svjetskim igrama, baš kao i pred njegovim bratom Anđelom (preko 84 kg).