Dvije nogometne velesile osigurale nastup na Mundijalu: Ovo su svi sigurni sudionici Svjetskog prvenstva

Od 48 reprezentacija, koliko će ih idućeg ljeta sudjelovati na Svjetskom nogometnom prvenstvu, do sada su poznata 34 sudionika. Posljednje su se na listu upisale Njemačka i Nizozemska.

Time se broj europskih reprezentacija povećao na sedam nakon što su karte za World Cup izborili i Francuska, Engleska, Hrvatska, Portugal i Norveška.

Izbornik Dalić spremio iznenađenje za Crnu Goru: Dvojica počinju prvi put nakon SP-a u Kataru Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Za sada je najviše poznatih sudionika iz Afrike, devet reprezentacija, te iz Azije, osam.

Spomenimo kako su među 32 putnika i tri debitanta, Uzbekistan, Jordan i Zelenortski Otoci.

Ždrijeb skupina SP-a bit će 5. prosinca u Kennedy Centru u Washingtonu.

Konačna lista svih sudionika World Cupa bit će poznata tek koncem ožujka iduće godine kada su na rasporedu dodatne kvalifikacije u Europi, te Interkontinentalne kvalifikacije koje će iznjedriti zadnje putnike.

DO SADA OSIGURALI NASTUP NA SP (34/ 48)

Domaćini: SAD, Meksiko, Kanada

Afrika: Alžir, Zelenortski Otoci, Egipat, Gana, Obala Bjelokosti, Maroko, Senegal, Južna Afrika, Tunis

Azija: Australija, Iran, Japan, Jordan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Koreja, Uzbekistan

Južna Amerika: Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj

Europa: Francuska, Engleska, HRVATSKA, Portugal, Norveška, Njemačka, Nizozemska

Oceanija: Novi Zeland