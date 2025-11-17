Brojke otkrivaju koliko je Zlatko Dalić veliki trener. Ovo će teško itko ikada nadmašiti

Put do povijesti rijetko je lagan, a momčad Zlatka Dalića to je dokazala u dramatičnoj završnici kvalifikacija u Podgorici. Iako je plasman na Svjetsko prvenstvo već bio osiguran, utakmica protiv Crne Gore pretvorila se u test karaktera koji je ova generacija ponovno položila. Šokantan zaostatak od 2:0 nakon samo 17 minuta bacio bi mnoge na koljena, no ne i Dalićevu Hrvatsku. Mirnoća Ivana Perišića s bijele točke krajem prvog poluvremena vratila je nadu, da bi u nastavku uslijedio potpuni preokret. Kristijan Jakić izjednačio je u 72. minuti, a onda je scenu preuzeo povratnik Nikola Vlašić. Njegov gromovit udarac s ruba šesnaesterca u 87. minuti donio je pobjedu za pamćenje, a nju je u sudačkoj nadoknadi potvrdio Dominik Livaković čudesnom obranom.

Ta pobjeda nije bila samo stvar prestiža; ona je zacementirala ovaj kvalifikacijski ciklus kao najuspješniji u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije. Hrvatska je kroz skupinu doslovno projurila sa sedam pobjeda i samo jednim remijem, osvojivši 22 od moguća 24 boda. U postocima, to znači da je Dalićeva momčad osvojila nevjerojatnih 91.6 posto mogućih bodova. Time je srušen dosadašnji rekord koji je stajao još iz ciklusa za EURO 2008., kada je generacija predvođena izbornikom Slavenom Bilićem osvojila 80.5 posto bodova. Uspjeh je tim veći uz impresivnu gol-razliku 26:4, koja svjedoči o savršenom balansu između granitne obrane i ubojitog napada.

Osim postotka osvojenih bodova, Zlatko Dalić upisao se u povijest i kao tek treći izbornik koji je Hrvatsku proveo kroz kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo bez ijednog poraza. Prije njega to je uspjelo samo Mirku Joziću na putu za Japan i Južnu Koreju 2002. (pet pobjeda, tri remija) te Zlatku Kranjčaru uoči Svjetskog prvenstva u Njemačkoj 2006. (sedam pobjeda, tri remija). Dalić ih je, međutim, nadmašio superiornim omjerom pobjeda. Ovaj podvig potvrđuje kontinuitet izvrsnosti koji je postao zaštitni znak njegove ere, ere u kojoj je Hrvatska osvojila svjetsko srebro i broncu te srebro u Ligi nacija, a sada i demonstrirala potpunu dominaciju u kvalifikacijama.

Nakon utakmice, izbornik Dalić nije skrivao zadovoljstvo. "Čestitam dečkima na najboljim kvalifikacijama", poručio je, istaknuvši kako je momčad pokazala snagu i mentalitet vrativši se iz teške situacije. To je srž njegove filozofije: povjerenje u iskusne senatore i davanje prilike onima koji se bore za svoje mjesto. Igrači mu to vraćaju na najbolji način. "Hvala izborniku na povjerenju, čast je biti dio reprezentacije", izjavio je junak pobjede Nikola Vlašić. Dalićeva veličina ne ogleda se samo u medaljama, već u sposobnosti da stvori pobjedničku atmosferu i održi najviše standarde čak i kada je cilj ostvaren. Ovaj rekordni ciklus nije slučajan; on je plod sustavnog rada, jasne vizije i nepokolebljive vjere u vlastite snage, što je postao Dalićev prepoznatljiv potpis.