Koliko zarađuje Zlatko Dalić? Po uspjesima je na vrhu Europe, a po primanjima...

Uzmemo li u obzir samo izbornički, ne i klupski staž, naš Zlatko Dalić u ovom je trenu na podjeli drugog mjesta u poretku najuspješnijih izbornika u Europi – sa Španjolcem De la Fuenteom, Nijemcem Löwom, Talijanom Mancinijem i Englezom Southgateom - odmah do neprikosnovenoga Francuza Didiera Deschampsa, kao izbornik s tri osvojene medalje: dvije na svjetskim prvenstvima, jednu u Ligi nacija.

Od svih europskih izbornika u 21. stoljeću samo Deschamps ima čak pet medalja: zlata sa SP-a 2018. i u Ligi nacija 2021., srebra s EP-a 2016. i SP-a 2022., te broncu iz Lige nacija 2025. Međutim, Deschamps je za izbornika Francuske reprezentacije postavljen još 2012. godine, dakle pet godina prije negoli je Šuker imenovao Dalića, što znači da naš izbornik od njemu sretne 2017. godine ima samo jednu medalju manje od DD-a. Koji sljedeće godine odlazi s klupe Francuske.

Uz Dalića, po tri medalje s velikih natjecanja – u koja ubrajamo i Ligu nacija jer se u njoj natječe 16 najboljih europskih selekcija – imaju još četvorica izbornika: slavni Nijemac Joachim Löw bio je europski doprvak 2008., treći na svijetu 2010. i svjetski prvak 2014., zatim Talijan Roberto Mancini ima europsko zlato iz 2020., te dvije bronce u Ligi nacija, 2021. i 2023. godine, Španjolac De la Fuente ima zlata s Eura 2024. i iz Lige nacija 2023., te srebro u Ligi nacija 2025., a Englez Gareth Southgate u svojoj riznici ima srebra s Eura 2020. i 2024., te broncu iz Lige nacija 2019. godine.

I opet, Zlatko Dalić može se pohvaliti da je u jednoj kategoriji uspješniji na primjer od spomenutog Mancinija koji je Italiju vodio od 2018. do 2023. godine: naime, naš izbornik nije propustio niti jedno natjecanje u svojih osam godina, dok je Mancinijevu Italiju u kvalifikacijama za SP 2022. eliminirala – Sjeverna Makedonija.

Na popisu europskih izbornika s medaljama u 21. stoljeću nalaze se gotovo isključivo imena trenera iz liga Petice. Izuzeci su trojica Nizozemaca, Van Marwijk, Van Gaal i Koeman, te po jedan Portugalac (Fernando Santos) i Hrvat (Zlatko Dalić). Osobitu rezultatsku vrijednost ima pothvat Nijemca Otta Rehhagela, koji je 2004. godine bio europski prvak s potpunim autsajderom Grčkom, a značajan iskorak ostvario je i Španjolac Martinez osvojivši s Belgijom svjetsku broncu 2018. godine, a s Portugalom srebro u Ligi nacija 2025. godine.

E sad, je li Zlatko Dalić dovoljno financijski vrednovan za svoju izborničku izvrsnost?, procijenite sami. Naime, prema web-portalu Finance Football, Zlatko Dalić bio je tek na podjeli 10. mjesta najbolje plaćenih izbornika na prošlom Europskom prvenstvu, s godišnjom plaćom od 1.5 milijuna eura, kao i odavno smijenjeni Nijemac Tedesco na čelu Belgije, te Nijemac Rangnick koji i danas vodi Austriju. Ispred našega izbornika bili su sad već bivši izbornik Engleske Southgate s godišnjom plaćom od 5.8 milijuna eura, otprilike isti iznos zarađuje i sadašnji izbornik Engleza Tuchel, Nijemac Nagelsmann ima 4.8 milijuna, Martinez u Portugalu četiri milijuna, Deschamps 3.8 milijuna, Koeman u Nizozemskoj tri milijuna, Talijan Montella u Turskoj 1.8 milijuna...

Sve medalje europskih izbornika u 21. stoljeću:

5 - Deschamps (Francuska);

3 - Dalić (Hrvatska), Mancini (Italija), Löw (Njemačka), De la Fuente (Španjolska), Southgate (Engleska);

2 - Santos (Portugal), Del Bosque (Španjolska), Southgate (Engleska), Martinez (Belgija, Portugal);

1 - Rehhagel (Grčka), Lippi (Italija), Domenech (Francuska), Klinsmann (Njemačka), Aragones (Španjolska), Van Marwijk (Nizozemska), Prandelli (Italija), Van Gaal (Nizozemska), Koeman (Nizozemska), Luis Enrique (Španjolska).