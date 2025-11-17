Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
 
Poslušaj
Prijavi grešku
KAKVI FRAJERI

Pa to je čudesno! Znate li koliko puta su Dalićevi vatreni gubili i ostali neporaženi?

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska
Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
17.11.2025.
u 23:46

Najupečatljiviji su svakako bili preokreti na svjetskim prvenstvima 2018. i 2022. godine protiv Danske, Rusije, Engleske, Japana i Brazila

Nevjerojatni su pobjednički duh, moral i karakter koji krase hrvatsku nogometnu reprezentaciju otkad je vodi izbornik Zlatko Dalić. Naime, u čak 22 navrata od 2018. godine naša je reprezentacija bila u gubitničkoj poziciji i iz nje se izvukla neporažena; ili s bodom, ili pak s potpunim preokretom.

Najupečatljiviji su svakako bili preokreti na svjetskim prvenstvima 2018. i 2022. godine protiv Danske, Rusije, Engleske, Japana i Brazila, a najveći rezultatski minus Hrvatska je imala upravo u utakmici protiv Crne Gore.

Evo popisa svih utakmica u kojima je Hrvatska gubila, ali na kraju nije bila poražena:

- 2018. Senegal od 0:1 do 2:1
- 2018. Danska od 0:1 do 1:1, penalima 4:3
- 2018. Rusija od 0:1 do 2:2, penalima 6:5
- 2018. Engleska od 0:1 do 2:1
- 2019. Azerbajdžan od 0:1 do 2:1
- 2019. Slovačka od 0:1 do 3:1
- 2019. Gruzija od 0:1 do 2:1
- 2020. Švicarska od 0:1 do 2:1
- 2020. Turska od 0:1 i 1:2 do 3:3
- 2021. Češka od 0:1 do 1:1
- 2021. Slovačka od 0:1 i 1:2 do 2:2
- 2022. Bugarska od 0:1 do 2:1
- 2022. Francuska od 0:1 do 1:1
- 2022. Kanada od 0:1 do 4:1
- 2022. Japan od 0:1 do 1:1, penalima 4:2
- 2022. Brazil od 0:1 do 1:1, penalima 5:3
- 2023. Nizozemska od 0:1 do 4:2
- 2024. Egipat od 0:1 do 4:2
- 2024. Škotska od 0:1 do 2:1
- 2024. Poljska od 0:1 do 3:1, pa 3:3
- 2025. Farski Otoci od 0:1 do 3:1
- 2025. Crna Gora od 0:2 do 3:2.
Ključne riječi
Zlatko Dalić SP 2026. Vatreni hrvatska nogometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja