Pa to je čudesno! Znate li koliko puta su Dalićevi vatreni gubili i ostali neporaženi?

Nevjerojatni su pobjednički duh, moral i karakter koji krase hrvatsku nogometnu reprezentaciju otkad je vodi izbornik Zlatko Dalić. Naime, u čak 22 navrata od 2018. godine naša je reprezentacija bila u gubitničkoj poziciji i iz nje se izvukla neporažena; ili s bodom, ili pak s potpunim preokretom.

Najupečatljiviji su svakako bili preokreti na svjetskim prvenstvima 2018. i 2022. godine protiv Danske, Rusije, Engleske, Japana i Brazila, a najveći rezultatski minus Hrvatska je imala upravo u utakmici protiv Crne Gore.

Evo popisa svih utakmica u kojima je Hrvatska gubila, ali na kraju nije bila poražena:

- 2018. Senegal od 0:1 do 2:1

- 2018. Danska od 0:1 do 1:1, penalima 4:3

- 2018. Rusija od 0:1 do 2:2, penalima 6:5

- 2018. Engleska od 0:1 do 2:1

- 2019. Azerbajdžan od 0:1 do 2:1

- 2019. Slovačka od 0:1 do 3:1

- 2019. Gruzija od 0:1 do 2:1

- 2020. Švicarska od 0:1 do 2:1

- 2020. Turska od 0:1 i 1:2 do 3:3

- 2021. Češka od 0:1 do 1:1

- 2021. Slovačka od 0:1 i 1:2 do 2:2

- 2022. Bugarska od 0:1 do 2:1

- 2022. Francuska od 0:1 do 1:1

- 2022. Kanada od 0:1 do 4:1

- 2022. Japan od 0:1 do 1:1, penalima 4:2

- 2022. Brazil od 0:1 do 1:1, penalima 5:3

- 2023. Nizozemska od 0:1 do 4:2

- 2024. Egipat od 0:1 do 4:2

- 2024. Škotska od 0:1 do 2:1

- 2024. Poljska od 0:1 do 3:1, pa 3:3

- 2025. Farski Otoci od 0:1 do 3:1

- 2025. Crna Gora od 0:2 do 3:2.