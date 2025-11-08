Naši Portali
LA LIGA

Dva gola Griezmanna za pobjedu Atletica

LaLiga - Atletico Madrid v Real Valladolid
SUSANA VERA/REUTERS
VL
Autor
Hina
08.11.2025.
u 21:45

Junak drugog poluvremena i pobjede Atletica bio je sjajni Antoine Griezmann koji je u igru ušao u 61. minuti i nakon deset sekundi na terenu iz blizine je pogodio za 2-1. Griezmann je i potvrdio pobjedu svog sastava, u 80. je bio strijelac za 3-1.

Nogometaši madridskog Atletica pobijedili su pred svojim navijačima Levante 3-1 u ogledu 12. kola španjolske La Lige. Već u 12. minuti Atletico je poveo i to zaslugama suparničkog igrača De La Fuentea koji je pogodio svoju mrežu. Gosti iz Valencije su se brzo vratili u igru i to nakon pogotka Sancheza u 21. minuti za 1-1.

Junak drugog poluvremena i pobjede Atletica bio je sjajni Antoine Griezmann koji je u igru ušao u 61. minuti i nakon deset sekundi na terenu iz blizine je pogodio za 2-1. Griezmann je i potvrdio pobjedu svog sastava, u 80. je bio strijelac za 3-1.

Time je legenda Atletica došao do brojke od ukupno 203 pogotka u dresu madridskog kluba, od čega ih je 140 postigao u La Ligi. Atletico je trenutačno na trećem mjestu ljestvice.

S minimalnih 1-0 nogometaši Seville su pred svojim navijačima pobijedili Osasunu. Vrlo tvrdu utakmicu odigrali su Sevilla i gosti iz Pamplone, a domaćin je ipak zasluženo došao do tri boda jer je bio bolji, pogotovo u nastavku utakmice. Odlučujući pogodak Sevilla je postigla s bijele točke, u 51. minuti je za tri seviljska boda pogodio Vargas.

Za goste zbog ozljede nije igrao hrvatski napadač Ante Budimir, a njegova je momčad ostala na 15. mjestu ljestvice. Sevilla se bitno popela i trenutačno je osma.

U prvom subotnjem susretu 12. kola španjolske La Lige nogometaši Girone su ostvarili tek drugu pobjedu u sezoni, pred svojim navijačima pobijedili su Alaves 1-0.

Automatski je Girona pobjegla sa samog dna ljestvice te je privremeno došla do 16. mjesta. Od početka je Girona bila bolja, a prilično brzo je i naplatila to pogotkom. Strijelac, ispostavilo se kasnije jedinog pogotka, bio je Ukrajinac Cigankov u 16. minuti.

Sve do kraja rezultat se nije mijenjao premda je bliže bila Girona drugom golu nego li Alaves izjednačenju. Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković i ovaj je susret pratio s Gironine klupe za pričuve.

Nedjeljni parovi ovog kola su Athletic Bilbao - Oviedo, Rayo Vallecano - Real Madrid, Mallorca - Getafe, Valencia - Betis i Celta - Barcelona.
