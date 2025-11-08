Naši Portali
TEK MU JE 20

VIDEO Pogledajte spektakularan gol velike nade hrvatskog nogometa, ovo će se dugo prepričavati

Lokomotiva i Slaven Belupo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
VL
Autor
Vecernji.hr
08.11.2025.
u 16:25

20-godišnji Jagušić, jedna od najvećih nada hrvatskog nogometa, u 45. minuti sjajno je opalio s 25 metara, a lopta je završila u suprotnim rašljama.

Lokomotiva i Slaven Belupo sastali su se u 13. kolu HNL-a, a gosti su poveli senzacionalnim pogotkom Adriana Jagušića. 20-godišnji Jagušić, jedna od najvećih nada hrvatskog nogometa, u 45. minuti sjajno je opalio s 25 metara, a lopta je završila u suprotnim rašljama.

Vratar Lokomotive Josip Posavec bacio se koliko je mogao, ali je na kraju samo pogledom uspio ispratiti loptu u mrežu. Gol koji će se još dugo prepričavati možete pogledati OVDJE.

Inače, utakmica Lokomotive i Slaven Belupa počela je u 15 sati, a Slaven na poluvremenu vodi 1:0.

Slaven Belupo Adriano Jagušić

