VIDEO Pogledajte spektakularan gol velike nade hrvatskog nogometa, ovo će se dugo prepričavati

Lokomotiva i Slaven Belupo sastali su se u 13. kolu HNL-a, a gosti su poveli senzacionalnim pogotkom Adriana Jagušića. 20-godišnji Jagušić, jedna od najvećih nada hrvatskog nogometa, u 45. minuti sjajno je opalio s 25 metara, a lopta je završila u suprotnim rašljama.
Vratar Lokomotive Josip Posavec bacio se koliko je mogao, ali je na kraju samo pogledom uspio ispratiti loptu u mrežu. Gol koji će se još dugo prepričavati možete pogledati OVDJE.
Inače, utakmica Lokomotive i Slaven Belupa počela je u 15 sati, a Slaven na poluvremenu vodi 1:0.Navijači Dinama bijesni su nakon debakla, a krivac im je samo jedna osoba: 'Neka vas je stid'
NEKAD I SAD
FOTO Otkriveno koliko je Plenković skinuo kilograma! Evo u čemu je tajna njegove fit linije
VELIKA GALERIJA
FOTO Pogledajte prosvjed u Splitu: Okupljeni tražili puštanje pritvorenih, išli i do suda
Saveznik protiv viroza