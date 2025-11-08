Naši Portali
U-17 PRVENSTVO

Budimir analizirao protivnika u posljednjem kolu: 'Tipična srednjoamerička momčad'

Marijan Budimir je novi izbornik U-17 reprezentacije (arhiva)
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Hina
08.11.2025.
u 15:19

Možda smo teoretski prošli, ali to nema veze, ići ćemo na pobjedu. Jako je bitno da pobijedimo pa da probamo biti prvi u skupini

Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina u nedjelju od 15.45 sati igra posljednju utakmicu grupne faze Svjetskog prvenstva u Kataru, suparnik u skupini C bit će Kostarika.

Nakon utakmice bez pogodaka protiv Senegala i pobjede nad Ujedinjenim Arapskim Emiratima od 3-0 izabranici Marijana Budimira tražit će novu pobjedu kojom bi potvrdili plasman u nokaut fazu natjecanja.

Legendarni borac poslao poruku Cro Copu: Nadam se da treniraš, spreman sam za pravu borbu

“Kad igraš utakmicu svaka tri dana, vrlo brzo dolazi ona sljedeća. Već nakon zadnje utakmice krenuli smo u pripremu te posljednje s Kostarikom. Praktički nemaš puno vremena za treninge, imaš jedan regeneracijski, jedan taktički. U subotu nas očekuje taktički trening i, kao stožer, praktički nemamo odmora. Već smo nakon utakmice počeli pripremati Kostariku, gledati utakmice i analizirati“, rekao je Budimir.

“Ono što mogu reći za Kostariku jest da je tipična srednjoamerička momčad. Vole se nadigravati, vole loptu, dosta su prgavi ili još bolje emocionalni. Vode ih emocije na terenu. Morat ćemo dobro o tome porazgovarati s igračima. Kroz analizu ćemo igračima ukazati na slabosti koje smo primijetili i vjerujem da ćemo kroz naše automatizme i našu igru uspjeti napraviti dobar rezultat“, dodao je izbornik hrvatske U17 reprezentacije.

Reprezentativac Krešimir Radoš također je umjereni optimist prije utakmice protiv Kostarike. U slavlju 3-0 protiv UAE-a Radoš je bio strijelac jednog pogotka.

“Odigrali smo dobru utakmicu protiv Emirata. Rezultatski je dobro bilo, ali to stavljamo sa strane i odmah smo se okrenuli na Kostariku. Znamo što trebamo paziti protiv njih, ali još imamo jedan trening i dodatno ćemo ih analizirati. Možda smo teoretski prošli, ali to nema veze, ići ćemo na pobjedu. Jako je bitno da pobijedimo pa da probamo biti prvi u skupini“, najavio je Radoš.

Ključne riječi
Marijan Budimir svjetsko prvenstvo Hrvatska U-17 nogometna reprezentacija

Avatar rubinet
rubinet
16:35 08.11.2025.

Naprijed naši.

