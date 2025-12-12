Nogometna ikona proživjela obiteljsku dramu: Pozvao suigrača na roštilj ovaj mu zaveo suprugu

Miroslav Klose najbolji je strijelac u poviejsti svjetskih nogometnih prvenstava. Postigao je 16 pogodaka, više od bilo koga drugog, a bio je i najbolji strijelac njemačke reprezentacije sa 71 pogotkom u 137 nastupa. Njegov životni put započeo je 9. lipnja 1978. u Opoleu u Poljskoj, u obitelji vrhunskih sportaša. Otac Josef bio je profesionalni nogometaš njemačkih korijena, a majka Barbara igrala je rukomet za poljsku reprezentaciju. Kada je Miroslav imao samo osam godina, obitelj se preselila u Kusel u Zapadnoj Njemačkoj, bježeći od komunističkog režima.

Dječak koji je tada znao samo dvije njemačke riječi, "ja" i "nein", našao se u prihvatnom kampu u Friedlandu, spavajući u krevetima na kat u sportskoj dvorani, okružen stranim ljudima. Nogomet je postao njegov jezik i način da zaradi poštovanje vršnjaka koji su ga u početku odbijali primiti u igru. Unatoč očitom talentu, put do vrha bio je posut sumnjama; lokalna sportska škola odbila ga je jer je bio preslab, a nitko, pa ni on sam, nije mogao zamisliti da će jednog dana postati nogometna ikona.

Prije nego što je svijet upoznao "Salto-Klosea", mladi Miroslav pripremao se za potpuno drugačiji život. Vrijedno je učio za stolara i položio završni ispit s 99 od 100 bodova, stekavši zvanje kvalificiranog majstora. Dok je radio kao stolar, u slobodno je vrijeme igrao nogomet za lokalni klub SG Blaubach-Diedelkopf u sedmoj njemačkoj ligi. Njegova profesionalna karijera započela je nevjerojatno kasno, s 20 godina, kada je potpisao za rezerve Homburga u petoj ligi. Tek je slučajni posjet skauta Kaiserslauterna zabačenom selu promijenio sve.

Klose je 1999. godine potpisao za amatersku momčad Kaiserslauterna, a njegov uspon bio je strelovit. U travnju 2000. debitirao je u Bundesligi, a sezona 2001./02. katapultirala ga je među zvijezde kada je postigao 16 golova. U tom trenutku morao je donijeti ključnu odluku; tadašnji poljski izbornik Jerzy Engel osobno je doletio u Njemačku kako bi ga uvjerio da zaigra za zemlju rođenja, no Klose je, unatoč teškom srcu, odabrao Njemačku. Odluka se pokazala ispravnom. Debitirao je za Die Mannschaft 24. ožujka 2001. protiv Albanije i, naravno, 17 minuta nakon ulaska s klupe postigao pobjednički gol glavom. Bio je to početak jedne od najblistavijih reprezentativnih karijera. Već na svom prvom Svjetskom prvenstvu 2002. u Japanu i Južnoj Koreji, Klose je šokirao svijet postigavši pet golova, svih pet glavom, uključujući i hat-trick u pobjedi 8:0 protiv Saudijske Arabije. Postao je prvi igrač u povijesti koji je postigao pet golova glavom na jednom Mundijalu, a Njemačka je, nošena njegovim pogocima, stigla do finala gdje je poražena od Brazila. Klose je osvojio Srebrnu kopačku i postao globalna zvijezda.

Headers, goals & somersaults 🇩🇪



Trademark Miroslav Klose. pic.twitter.com/rIL02U7WYl — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 31, 2023

Nakon proboja u Kaiserslauternu, Klose je 2004. prešao u Werder Bremen. Ondje nije bio samo strijelac, već i asistent, a u sezoni 2005./06. s 25 golova osvojio je titulu najboljeg strijelca Bundeslige i bio proglašen njemačkim nogometašem godine. Njegove izvanredne igre donijele su mu 2007. transfer u njemačkog giganta, Bayern München. Iako je s Bayernom osvojio dva dvostruka naslova prvaka i kupa, njegov boravak u Münchenu bio je obilježen izazovima. U svlačionici se našao s Franckom Ribéryjem i Lucom Tonijem, a trojac je, kako se Klose prisjetio, komunicirao "rukama i nogama" zbog jezičnih barijera.

Pravi problemi nastali su dolaskom trenera Louisa van Gaala, koji nije imao povjerenja u njega i često ga je ostavljao na klupi. Frustriran nedostatkom minutaže, Klose je utjehu pronalazio u reprezentaciji. Nakon isteka ugovora 2011. godine, napustio je Bayern i potražio novi početak u Italiji, potpisavši za Lazio. U Rimu je doživio drugu mladost. Navijači su ga obožavali, a on im je uzvratio sjajnim partijama, uključujući i legendarnu utakmicu protiv Bologne 2013. kada je postigao pet golova. Vrhunac je bio osvajanje talijanskog kupa pobjedom nad Romom, nakon čega mu je, prema anegdoti, dostavljač paketa poljubio noge.

Iako je imao uspješnu klupsku karijeru, Miroslav Klose bio je igrač stvoren za velika natjecanja, a Svjetsko prvenstvo bilo je njegova pozornica. Nakon srebra 2002., na domaćem terenu 2006. osvojio je Zlatnu kopačku kao najbolji strijelac turnira s pet golova, vodeći Njemačku do trećeg mjesta. Četiri godine kasnije, u Južnoj Africi, dodao je još četiri pogotka na svoj konto. Kruna karijere stigla je 2014. u Brazilu. Uoči turnira, sa 69. golom za reprezentaciju, srušio je gotovo 40 godina star rekord legendarnog Gerda Müllera. U Brazilu je prvo izjednačio rekord Brazilca Ronalda od 15 golova na svjetskim prvenstvima, a onda ga i prestigao, simbolično, u polufinalnoj pobjedi od 7:1 protiv domaćina Brazila. Nekoliko dana kasnije, pobjedom protiv Argentine u finalu, Klose je konačno u rukama držao trofej koji je sanjao cijeli život. Dva puta je u karijeri pokazao nevjerojatno poštenje: 2005. je kao igrač Werdera rekao sucu da poništi jedanaesterac dosuđen u njegovu korist, a 2012. je u dresu Lazija priznao da je postigao gol rukom, nakon čega je pogodak poništen. Za te je geste dobio nagrade za fair-play.

Miroslav Klose made history #OTD in 2014 when he became the All-Time leading men’s #FIFAWorldCup goalscorer! 🇩🇪🔝 pic.twitter.com/rrGaLbjDcd — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 8, 2024

Odmah nakon osvajanja Svjetskog prvenstva 2014., Klose se oprostio od reprezentacije, a dvije godine kasnije, nakon pet sezona u Laziju, završio je i igračku karijeru. Ostao je u nogometu, posvetivši se trenerskom poslu. Počeo je kao pomoćnik Joachima Löwa u njemačkoj reprezentaciji, zatim je vodio mlađe uzraste Bayerna, a bio je i pomoćni trener prve momčadi pod Hansijem Flickom. Njegov put samostalnog trenera vodio ga je kroz austrijski SCR Altach, a od lipnja 2024. glavni je trener njemačkog drugoligaša Nurnberga.

U braku je sa suprugom Sylwijom, Poljakinjom, s kojom ima sinove blizance, Luana i Noaha. U obiteljskom domu, kako je otkrio, govore poljski, dok dječaci njemački uče u školi. No, upravo je unutar zidova vlastitog doma, tijekom naizgled bezbrižnog druženja, započela drama koja će ga proganjati godinama. Klose je, u želji da ojača timski duh, organizirao roštilj za svoje suigrače. Umjesto opuštene atmosfere i smijeha, u zraku je osjetio nešto drugo, nešto uznemirujuće. Kako je kasnije priznao, primijetio je "iskre" između svoje supruge i bliskog suigrača, tamnoputog braniča Patricka Owomoyele. Taj trenutak, ta sitna sumnja, bio je okidač za lavinu koja je prijetila progutati sve što je godinama gradio.

Miroslav Klose and his wife Sylwia Klose at Oktoberfest pic.twitter.com/7sXxZr4xO2 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 4, 2016

Njemačkim tabloidima i nogometnim forumima proširila se glasina otrovna poput zmijskog ujeda: Sylwia Klose vara svog supruga s Patrickom Owomoyelom. No, priča se nije zaustavila na pukoj optužbi za nevjeru. Zlobni tračevi dobili su novu, još odvratniju dimenziju – šuškalo se da je Sylwia trudna i da dijete nije Miroslavovo, već Owomoyelino. Za Klosea, čovjeka kojem su obitelj i čast bili svetinja, bio je to udarac koji ga je bacio na koljena. Godinama kasnije, u rijetkim trenucima kada bi govorio o tom periodu, nije krio dubinu svoje boli.

-To je bilo najgore i najodvratnije što se dogodilo meni i mojoj obitelji rekao je.

Suočen s javnim poniženjem i privatnim kaosom, Klose se našao na raskrižju. S jedne strane bila je optužba koja je uništavala njegovu vjeru, a s druge strane žena koju je volio i suigrač s kojim je dijelio svlačionicu. I Sylwia i Patrick Owomoyela odlučno su i kategorički demantirali sve optužbe, tvrdeći da je cijela priča zlonamjerna izmišljotina. Miroslav je morao donijeti odluku koja će definirati njegovu budućnost: vjerovati anonimnim glasovima i medijskim napisima ili stati uz svoju suprugu. Nakon teških razgovora i bolnih dana, Klose je odlučio pokloniti povjerenje Sylwiji. Odlučili su se zajedno boriti protiv oluje i spasiti svoj brak.