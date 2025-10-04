Naši Portali
POBJEDA DOMAĆIH (2:1)

Drama u Koprivnici: Slaven pobijedio Osijek, VAR izrežirao triler u završnici, pao crveni karton

VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
04.10.2025.
u 20:03

U drugoj subotnjoj utakmici devetog kola HNL-a nogometaši Slaven Belupa su osvojili tri domaća boda, svladali su Osijek s 2-1

Slaven Belupo je poveo već u sedmoj minuti golom Michaela Agbekpornua, dok je u 59. minuti Ante Šuto povećao na 2-0. Na drugoj strani jedini je strijelac bio Luka Jelenić u 94. minuti. Slaven Belupo je sada šesti na ljestvici i ima 12 bodova koliko i treći Varaždin, četvrta Lokomotiva te peta Istra 1961. Osijek je skliznuo za jedno mjesto i nalazi se na osmoj poziciji.

Od početka je domaćin zagospodario terenom, a poveo je nakon prve prave akcije. U sedmoj minuti, nakon dugačko izvedenog auta, lopta je došla do Agbekpornua koji je zabio za 1-0 i svoj premijerni pogodak u dresu kluba iz Koprivnice. Rano primljeni pogodak nije nimalo razbudio Osječane koji su odigrali vrlo slabo prvo poluvrijeme. I nakon vodstva je Slaven Belupo nastavio napadati pa su se zaredali pokušaji Caimacova i dva puta Nestorovskog nakon kojih se rezultat nije mijenjao.

Prva nešto opasnija situacija u domaćem šesnaestercu se dogodila u 24. minuti, ali je tada Žuta blokirao pokušaj Bukvića. Do odmora je još dva puta zaprijetio domaći napadač Nestorovski, kao i najbolji gostujući strijelac Omerović, ali mreže su ostale mirne do kraja prvih 45 minuta. Nevidljivi su Osječani bili i početkom drugog poluvremena. Napadački ništa gosti nisu napravili, a u obrani je napravljen novi propust. U 59. minuti poklon je iskoristio Šuto koji je bio strijelac za 2-0.

Samo dvije minute kasnije bio je Čolina vrlo blizu smanjenja na 1-2, ali je njegov volej udarac za malo bio neprecizan. Domaćin je u 71. minuti sam sebi zakomplicirao završnicu utakmice. Tada je drugi žuti karton dobio Nestorovski, prvi je zaradio u 69., a Osijek je igrača više skoro naplatio samo tri minute kasnije. Ubačaj Omerovića se pretvorio u izuzetno opasan udarac kojeg je domaći vratar Hadžikić ipak zaustavio na gol-liniji.

U 84. minuti je Toure jako dobro pucao, ali još se jednom istaknuo golman Slaven Belupa Hadžikić. U 89. minuti gosti nisu imali sreće jer su dva puta pogađali okvir vrata. Nesretnici su bili Živković i Mikolčić čime je nestala i zadnja mogućnost da Osječani iz ovog dvoboja izvuku barem bod. Došao je Osijek do počasnog gola, dao ga je Jelenić u 94. minuti, ali bilo je to sve od gostiju u ovom susretu.
Ključne riječi
HNL Osijek Slaven Belupo

