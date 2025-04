Drama u HNL-u na pomolu nakon neočekivanog obrata, velikan u ozbiljnim problemima

Izuzetno važnu pobjedu ostvarili su nogometaši Šibenika u 31. kolu HNL-a, u Kranjčevićevoj ulici su pobijedili Lokomotivu 2-1 (1-1). Šibenik je poveo već u šestoj minuti pogotkom Lovre Kulušića, ali dvadeset minuta kasnije gol za 1-1 postigao je Komnen Andrić. Gol odluke za velika tri šibenska boda postigao je Ivan Laća u 65. minuta. Šibenik je ove sezone drugi put pobijedio Lokomotivu u gostima. Lokomotiva je ostala sedma, kao i Šibenik na posljednjem mjestu ljestvice. Međutim, Šibenčani su se bodovno primaknuli najbližim suparnicima. Lokomotiva ima pet bodova više, Gorica četiri, a pretposljednji Osijek tri. Potonja dva kluba imaju utakmicu manje u odnosu na Šibenik. Ovo je bila posljednja utakmica na stadionu u Kranjčevićevoj ulici kojem slijedi velika obnova. Lokomotiva će do kraja sezone biti domaćin na maksimirskom stadionu.

Žestoko je utakmicu otvorio Šibenik koji je mogao povesti već u četvrtoj minuti. Gržan je sve pripremio Kulušiću koji je pomalo traljavo pucao s deset metara pored vrata. No, Kulušić je mnogo bolje reagirao samo dvije minute kasnije. Pogodio je glavom za 1-0 Šibenika i veliko gostujuće slavlje. Šibenčani su bili dosta bolji u prvom poluvremenu, no jedina prava akcija Lokomotive u uvodnih 45 minuta rezultirala je izjednačujućim pogotkom. Lijepo je domaćin odradio sve u toj 26. minuti. Smakaj je petom proigrao Mudražija, ovaj je proslijedio u šesneasterac gdje je na pravom mjestu bio Andrić i pogodio za 1-1. Sve do odmora dominirao je Šibenik, ali u novo vodstvo nije pretočio niti jednu od četiri dobre prilike. Glavom su solidno pucali Morrison i Žuta, ali u oba slučaja je dobro reagirao domaći vratar Savatović.

Gržan je iskosa uputio vrlo dobar udarac, ali je lopta pritom fijuknula pored domaće vratnice, a u prilici se našao i Pozo. No, sve te nalete Lokomotiva je izdržala i na odmor se otišlo uz 1-1. Prvo veće uzbuđenje u drugom poluvremenu dogodilo se u 52. minuti. Odlično je s više od 20 metara iskosa pucao Karačić, a lopta je lagano dodirnula gredu. Na nešto otmjeniji način pokušao je na drugoj strani, nekoliko minuta kasnije Gržan, a lopta je preletjela iznad grede. Šibenik je drugi put na susretu poveo u 65. minuti. S 25 metara iskosa hrabro, ali žestoko i precizno, je potegnuo Laća i pogodio suprotni kut domaćih vrata za 2-1 Šibenčana. Povukli su se gosti nakon drugog gola, a najbolju šansu Lokomotiva je za izjednačenje propustila u 84. minuti. Karačić je pucao iz daljine, ali je lopta prošla pored vratnice.