Ništa od velike fešte u Zagrebu: Dinamo zbog dana žalosti otkazao rođendanski party

Trebao je to biti veliki plavi vikend u Zagrebu. Dinamo je već sve pripremio za rođendansku proslavu koja se na Maksimiru trebala održati u subotu i nedjelju. No, zbog nacionalnog dana žalosti u povodu smrti pape Franje sve je moralo biti otkazano. S Maksimira su se oglasili na službenim stranicama i objavili da su sve slavljeničke aktivnosti otkazane.

"Ovim putem obavještavamo javnost kako je otkazan veliki Dinamov rođendanski tulum na Maksimiru koji se trebao održati u subotu, 26. travnja 2025. godine. Razlog otkazivanja manifestacije je obilježavanje Dana žalosti u cijeloj Hrvatskoj zbog smrti pape Franje", objavili su iz Dinama.

Logična je to odluka, a proslava Dinamovog 114. rođendana bit će održana nekom drugom zgodom, kada za to dođe prikladnije vrijeme. Inače, Dinamo u nedjelju od 18.45 sati na Maksimiru igra s Rijekom derbi-susret u HNL-u pa su na Maksimiru htjeli ukomponirati slavljeničke događaje s tom utakmicom. S obzirom na položaj na ljestvici, to bi mogla biti jedna od odlučujućih utakmica našeg nacionalnog prvenstva u ovoj sezoni.

Prvog dana proslave rođendana navijači su trebali uživati u raznim sportskim igrama i natjecanjima za sve uzraste, a planirao se i školski nogometni turnir u kojem su snage trebali odmjeriti škole iz gradskih četvrti Maksimir i Podsljeme, kao i malonogometni turnir za odrasle s nagradnim fondom od 5000 eura te razne nagradne igre s vrijednim nagradama uz još brojne aktivnosti.