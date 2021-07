Doznajemo o čemu su Igor Kojić i Zdravko Mamić razgovarali u Mostaru!

Igor Kojić bivši nogometaš te suprug pjevačice Severine na svojem je Instagram profilu u subotu podijelio fotografiju na kojoj pozira sa Zdravkom Mamićem, a vidljivo je i da su se družili u Mostaru. Uz fotografiju je napisao i poduži tekst u kojem mu je pružio podršku te ga nahvalio. Istaknuo je da ima ljudi, iako su rijetki, kojima ni bol ni misao ni nepravda ne unište vedrinu i jednostavnost.

„Ljudi koji vole nogomet dijele se na one koji vole Zdravka Mamića i na one koje mu se dive i, sve se to zove ljubav“, napisao je u opisu. Zatim je dodao da svi ljudi posjeduju karizmu, ali da samo oni koji konce svoje duše vezuju za nebo mogu je prenijeti drugima. „Mi nismo veliki narod, ali smo narod velikog srca. Srbija ima Dragana Džajića, Hrvatska ima Zdravka Mamića, velikog čovjeka još većeg srca, najvećeg dirigenta i kompozitora hrvatskog nogometa u 21. stoljeću koji je svojim ulaganjem u nevidljivo učinio sve vidljivim“, istaknuo je te dodao da Mamića neki nazivaju bjeguncem te da je on prvi bjegunac, jer njegova definicija bjegunca označava čovjeka koji traga za istinom. „Najhrabriji bjegunac je onaj koji može i ima hrabrosti izaći pred narod i istinom braniti laž“, hvalio je Kojić Mamića u tekstu.

Objasnio je i o čemu su razgovarali kada su se sreli, a kazao je da je razgovor tekao glatko. „Razgovarali smo o životu, o nogometu, o Hercegovini, dobio sam puno savjeta i postao bogatiji čovjek“, napisao je Kojić.

Kako ekskluzivno doznaje Večernji list Igor Kojić i Zdravko Mamić razgovarali su o mogućem prelasku jednog od najtalentiranijih mladih nogometaša Srbije i trenutnom igraču Crvene zvezde 18-godišnjem Andriji Raduloviću, krilnom napadaču koji ujedno može igrati i playmakera u zagrebački Dinamo. Radulović je za prvi tim Zvezde debitirao prošle sezone kod Dejana Stankovića, a do sada je odigrao 12 službenih utakmica na kojima je postigao dva gola. Za mladog srpskog nogometaša zainteresirano je mnogo velikih klubova iz lige petice. Tako je Manchester City koji već godinu dana prati igru mladog nogometaša', kako piše A SunSport, krenuo u ofenzivu kako bi pridobio tog čudesnog nogometaša Crvene zvezde Andrije Radulovića' nakon što je krilni napadač zablistao u igri protiv Tottenhama u UEFA-inoj ligi mladih prošle sezone gdje je postigao i pogodak.

I AC Milan je također u borbi za transfer s rivalom Interom za playmakera Crvene zvezde- Prema riječima novinara Il Corriere dello Sport Fabio Massimo Splendore razgovarao je za Calciomercato.it o srpskom talentu Raduloviću, potvrdivši da je to igrač koji uz dva milanska kluba privlači interes i njemačkog Schalkea 04 unatoč velikom interesu velikih klubova za tog mladog talentiranog nogometaša, kako doznaje Večernji list, Andrija Radulović je najbliže prelasku u zagrebački Dinamo.