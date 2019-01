Đoković: Eksplodirat ćemo na terenu, za ovakve mečeve se živi

Završnica ovogodišnjeg teniskog Australian Opena pomalo nalikuje na partiju pokera. Na Nadalovih šest izgubljenih gemova (6:2, 6:4, 6:0 protiv Tsitsipasa), Novak Đoković je odgovorio s četiri. Jučer je u drugom polufinalu “počistio” Francuza Lucasa Pouillea sa 6:0, 6:2, 6:2, uza samo pet neprisiljenih pogrešaka!

Na Rafinih 106 minuta Nole je odgovorio s 85 minuta (za dovršen posao u poluzavršnici). Španjolac je do finala izgubio ukupno 48 gemova, Srbin 54 (u što uključujemo i dva izgubljena seta protiv Šapovalova i Medvedjeva).

Ne sjećamo se da su poraženi polufinalisti na nekome od Grand Slam turnira bili toliko inferiorni kao u Melbourneu. Premoć pobjednika bila je apsolutna, pa nas u nedjeljnom finalu (9.30, Eurosport) uistinu očekuje sudar titana. Novi “Rafole”, teniski klasik u kojemu je doista teško predvidjeti pobjednika.

I bukmejkeri na muci

Na muci su se našli i bukmejkeri, nije im bilo lako odabrati kakvog-takvog favorita. Na kraju su se odlučili za Đokovića, ipak je on prvi tenisač svijeta i u međusobnim dvobojima protiv Nadala vodi s 27:25 u pobjedama. No, prednost je gotovo minimalna 1,8:2.

Bit će to, dakle, njihov 53. međusobni dvoboj i to postaje najveće rivalstvo današnjice, iako su obojica u četvrtom desetljeću života. Posljednji su se put sreli u polufinalu lanjskog Wimbledona kada je nakon velike borbe u maratonskom meču (pet sati i 14 minuta) pobjedu odnio Đoković i to sa 6:4, 3:6, 7:6 (9), 3:6, 10:8. Još teži okršaj vodili su u finalu Australian Opena 2012. godine, u njihovu jedinom dosadašnjem susretu u Melbourneu, kada je Novak pobijedio sa 5:7, 6:4, 6:2, 6:7 (5), 7:5 nakon gotovo šest sati igre.

Finale u idealnom trenutku

– Nije bilo lako nadmašiti Rafu i odigrati još manje gemova u polufinalu, ali uspio sam – šalio se Đoković u razgovoru s novinarima dodavši: – Nadal je igrao impresivno tijekom cijelog turnira, nije izgubio nijedan set. Izgledao je dobro, kao i uvijek na tvrdoj podlozi. Ni ja nisam igrao loše u posljednjih nekoliko mečeva. Mislim da ovaj finale dolazi u idealnom trenutku za obojicu. Uvjeren sam da ćemo eksplodirati na terenu. Naravno da meč s Rafom traži drugačiji taktički pristup. No za ovakve mečeve se živi, dvoboji s Nadalom usmjerili su moju karijeru – kazao je Novak kojemu će ovo biti 24. Grand Slam finale, a borit će se za 15. naslov.

Nadal za 18.! A još uvijek je u toj kategoriji najbolji Roger Federer s 20 Grand Slam kruna.

Đoković i inače ne zna za poraz u finalima Australian Opena. Ovo će mu biti sedmi finale na tom turniru, a u dosadašnjih šest četiri puta je pobjeđivao Britanca Andyja Murraya (2011., 2013., 2015. i 2016.), jednom Francuza Jo-Wilfrieda Tsongu (2008.) i jednom Nadala (2012.). Osvoji li sedmi trofej, bit će – rekorder.

>> Pogledajte emotivnu konferenciju Andyja Murraya