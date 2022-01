Đoković dobio podršku WHO-a: Cijepljenje ne bi trebalo biti uvjet za ulazak u neku zemlju

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) oglasila se povodom slučaja Novaka Đokovića te stala na stranu srpskog tenisača.

- Cijepljenje ne bi trebalo biti argument za zabranu ulaska u neku zemlju. Zagovaramo da se svi cijepe, to je jedini način kako pobijediti pandemiju, no uvjetovanja takve vrste ne bi se smjela događati. Zato uvijek naglašavamo da je cijepljenje preporuka - poručili su iz WHO-a za australske medije.

Serbian Novak Djokovic (ATP 1) pictured at a training session ahead of the 'Australian Open' tennis Grand Slam, Wednesday 12 January 2022 in Melbourne Park, Melbourne, Australia.

Ujedno, tvrde da bi vlade svih zemalja trebale raditi na edukaciji, stvaranju dijaloga i odgovaranju na nejasnoće koje ljudi imaju.

- To je pravi put, a ne zabrane i ograničenja. Uvjetovanja vidimo kao posljednje utočište u borbi s koronavirusom.

Novak Đoković čeka odluku o deportaciji i ona bi trebala stići oko 1:30 po hrvatskom vremenu. Također, moguće je da zbog svih problema nastalih s njegovim boravkom među ljudima dok je bio zaražen, bude uhićen. Problem je i krivo popunjen obrazac prije ulaska u Australiju, na kojem se navodi da nigdje nije putova prije dolaska u Australiju, a bio je u Španjolskoj.