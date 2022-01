Francuski novinar: Nismo znali da je Novak zaražen, a vrištao je i nije htio skinuti masku

Novak Đoković danas se oglasio u povodu navoda da je bio pozitivan na koronavirus, a tu je izjavu komentirao i poznati francuski časopis L'Equipe. Najbolji tenisač svijeta rekao je kako je bio pozitivan na COVID-19 tijekom intervjua koji je dao Francuzima, ali da je masku skinuo samo tijekom fotografiranja.

Francuski novinar sada je objavio tekst u kojem je detaljno opisao kako je izgledao intervju s Đokovićem dva dana nakon pozitivnog testa na koronu. On kaže kako nitko od njihove ekipe nije bio obaviješten o tome da je Novak pozitivan i da je to doznao tek kad je Novak bio zadržan u Melbourneu.

