Austrijanka Huetter slavila na spustu u Francuskoj

Austrijanka Cornelia Hütter pobjednica je spusta za Svjetski kup u Val d'Isèreu u Francuskoj, dok je američka veteranka Lindsay Vonn bila treća.

Austrijanka Hütter slavila je ispred Nijemice Kire Weidle-Winkelmann sa zaostatkom od 26 stotinki, dok je Vonn bila treća (+0,35) ,a Slovenka Ilka Štuhec četvrta (+0.39).

Tridesettrogodišnja Austrijanka ostvarila je desetu pobjedu u Svjetskom kupu, petu u spustu, te prvu pobjedu Austrijanki u spustu na ovom mjestu u 49 godina od slavne Annemarie Moser-Pröll (1978.). Ovo je rekordna 127. pobjeda u spustu za Austriju u Svjetskom kupu, Švicarke su sakupile 99 pobjeda u spustu, a Amerikanke 72.

Slovenska natjecateljica Ilka Štuhec ostvarila je najbolji rezultat ove godine. S zaostatkom od 39 stotinki osvojila je četvrto mjesto. Prvo postolje od ožujka 2024. promašila je za tek četiri stotinke.

Vonn je na vrhu ukupnog broja specijalnih spustova nakon tri spusta s 240 bodova, druga je danas deseta Njemica Emma Aicher (-69), a treća Hütter (-85).

Ukupno vodeća je Amerikanka Mikaela Shiffrin (558 bodova), koja ne skija spust.

Alpske skijašice će se u nedjelju natjecati i u superveleslalomu na stazi u francuskim Alpama.