Novak Đoković - borac za ljudska prava ili nedokazana budala?

Je li Novak Đoković heroj antivaksera, borac za ljudska prava ili samo nedokazana budala koja se ne želi cijepiti i tako riskira svoju karijeru? Za svaku od ovih tvrdnji postoje argumenti za i protiv, no jedno je sigurno – srpski tenisač je nepromišljeni lažov.

Jer kako drukčije objasniti jučerašnje Novakovo priznanje da je svjesno, znajući da je zaražen, išao snimiti editorijal za francuski L'Équipe. Tog 18. prosinca, za vrijeme snimanja, nikome nije otkrio da je zaražen iako mu je PCR test od 16. prosinca pokazao da ima COVID-19.

Pokušao sanirati štetu

U službenoj izjavi Novak je jučer pokušao "sanirati" štetu. Uglavnom neuspješno.

– Istina, 18. prosinca bio sam u teniskom centru u Beogradu kako bih ispunio ranije dogovorenu obvezu intervjua i fotografiranja za L'Équipe. Otkazao sam sve druge obveze osim intervjua za L'Équipe. Osjećao sam da to moram odraditi jer nisam htio iznevjeriti novinara, ali pobrinuo sam da osiguram distancu i nosio sam masku osim kad su me fotografirali – neuvjerljiv je Novak.

Inače, kada netko svjesno ugrožava druge ljude, znajući da je pritom zaražen, i u Srbiji mu prijete ozbiljne kazne. Kazneni zakon Republike Srbije u odlomku 248 za ljude koji krše pravila za vrijeme epidemije predviđa i do tri godine zatvora!

Sigurni smo da na Novaku neće trenirati takvu strogoću, no činjenica je da je tenisač napravio ozbiljan prekršaj.

Pojavile su se i sumnje, odnosno pitanje je li Novak zaista bio pozitivan tog 16. prosinca ili je ta priča izmišljena samo kako bi ušao u Australiju i zaigrao u Melbourneu. Naime, u dokumentaciji Zavoda za javno zdravstvo Srbije stoji da je Đoković 16. prosinca u 13.05 sati odradio PCR test, koji je sedam sati poslije pokazao pozitivan rezultat. No sporno je što je taj rezultat u digitalnoj oznaci zaveden tek 26. prosinca u 14.21 sati, iako se digitalna oznaka obično unosi samo nekoliko minuta nakon što stignu rezultati odrađenog testa.

Mnogi su ga zamrzili

Đokovićevi odvjetnici prezentirali su dva testa – pozitivni test od 16. prosinca i negativni test od 22. prosinca, koji su bili potrebni za dobivanje vize. Tako su namjeravali dokazati da se Đoković zarazio pa oporavio od korone. Taj negativni test napravljen je 22. prosinca i već tad je označen digitalnom oznakom. Još jedna sumnjiva stavka su identifikacijski brojevi na Novakovim COVID potvrdama. U Srbiji se za svaki test dodjeljuje novi identifikacijski broj. Broj Đokovićeva pozitivnog testa koji je, kako tvrde iz njegova tima, napravljen 16. prosinca je 7371999, dok je broj negativnog testa od 22. prosinca za 50.000 manji. S obzirom na to da brojevi idu jedan iza drugog i rastu, on bi trebao biti veći.

Foto: PATRICK HAMILTON Serbian Novak Djokovic (ATP 1) pictured at a training session ahead of the 'Australian Open' tennis Grand Slam, Wednesday 12 January 2022 in Melbourne Park, Melbourne, Australia. The 2022 edition of the Australian Grand Slam takes place in the ongoing pandemic. BELGA PHOTO PATRICK HAMILTON Photo: PATRICK HAMILTON/BELGA

U svakom slučaju, vrlo sumnjivo, no teško će Đokoviću netko dokazati da je test zaista lažiran. Osim naravno, ako to odluči napraviti Republika Srbija.

No ono što mu se može dokazati jest da je neodgovoran. Osim što je zaražen snimao za L'Équipe, dan prije družio se i s djecom u jednoj humanitarnoj akciji. Tada, istina, još nije bio sto posto siguran da je zaražen, ali je itekako sumnjao na to. Novakov doživljaj pandemije umnogome se razlikuje od onoga svjetskih zdravstvenih autoriteta, on je tu bolest već nekoliko puta okarakterizirao kao bezopasnu, no problem je što kao teniski broj jedan na svijetu itekako utječe i na stavove mnogih ljudi. A pritom se ponaša kao kukavica.

Da je pravi frajer, on bi poput svojih kolega s ATP Toura, Amerikanca Sandgrena (četvrtfinalista Australian Opena) i Francuza Hugues-Herberta (osvajača pet Grand Slamova u parovima) zbog neslaganja s obaveznim cijepljenjem natjecatelja odlučio bojkotirati Australian Open. Oni su upravo to i učinili, a Đoković je odlučio provući se traženjem izuzeća. I tako je ispao čovjek kojem ipak nisu najvažnija vlastita uvjerenja, već zarada, odnosno lov na teniske rekorde.

Kako god, napravio si je golemu štetu što će uskoro osjetiti i na turnirima na kojima će igrati, jer publika će mu sve češće zviždati, a pitanje je i kako će reagirati njegovi najveći sponzori.