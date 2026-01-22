Dok on igra na Grand Slamu u Australiji, djevojka mu ljubi drugoga u Kaliforniji

Činilo se da je grčki tenisač Stefanos Tsitsipas napokon pronašao mirnu luku nakon turbulentne veze s Paulom Badosom. Romantični odmor u Namibiji s američkom manekenkom Kristen Thoms trebao je označiti početak nove, sretnije ere, no idila se raspala na najspektakularniji mogući način, i to dok je on bio na drugom kraju svijeta, boreći se za Grand Slam titulu.

Samo nekoliko tjedana nakon što je svijetu predstavio svoju novu ljubav, Stefanos Tsitsipas proživljava javni ljubavni brodolom koji prijeti zasjeniti sve njegove sportske napore. Grčki tenisač, koji je turbulentnu 2025. godinu ostavio iza sebe, ušao je u novu sezonu s obnovljenim optimizmom, kako na terenu, tako i izvan njega. Razlog za to bila je Kristen Thoms, 28-godišnja Amerikanka i bivša sveučilišna tenisačica koja se nakon sportske karijere okrenula svijetu mode i društvenih mreža. Par je svoju vezu obznanio početkom siječnja, objavivši idilične fotografije i videozapise s egzotičnog putovanja u Namibiju, gdje su uživali u romantičnim večerama i šetnjama afričkim krajolicima. Teniski svijet je odahnuo, vjerujući da je Tsitsipas nakon medijski iscrpljujuće veze s kolegicom Paulom Badosom pronašao partnericu koja će mu donijeti prijeko potrebnu stabilnost. No, kako se kasnije pokazalo, taj mir bio je samo zatišje pred buru.

Podsjetimo, veza s Paulom Badosom, koju su obožavatelji prozvali "Tsitsidosa", bila je sve samo ne mirna. Njihova romansa, koja je započela 2023. godine, bila je pod stalnim povećalom javnosti. Prekidi i pomirenja, zajedničke objave koje su nestajale s društvenih mreža i borba s ozljedama koje su mučile oboje, obilježile su njihovu ljubavnu priču. Konačni prekid dogodio se u srpnju 2025., nedugo nakon bolnih ispadanja oboje tenisača u prvom kolu Wimbledona. Izvor blizak paru tada je za španjolski magazin ¡Hola! izjavio kako su profesionalni problemi i ozljede jednostavno uništili njihovu vezu, opisavši prekid kao "zrelu odluku dvoje odraslih koji su se jako voljeli". Cijela saga ostavila je traga na Tsitsipasu, čija je forma vidno patila, a sezonu je završio na za njega skromnom 36. mjestu ATP ljestvice. Upravo zato se veza s Thoms činila kao savršen novi početak.

Dodatnu težinu cijeloj priči davale su izjave njegove majke, Julije Salnikove, koja je u jednom intervjuu krajem 2025. godine bez zadrške komentirala sinovu bivšu vezu. Opisala ju je kao "kompliciranu od početka do kraja", tvrdeći da je Badosa odvlačila Stefanosa od tenisa, ali i da ga je prekid jako pogodio. "Kao bivša profesionalka, smatrala sam da tenisači ne bi smjeli tako emotivno reagirati", izjavila je tada za srpski Telegraf. Njezine riječi, koje su implicirale da je Tsitsipasu potrebna mirnija partnerica kako bi se usredotočio na karijeru, sada odzvanjaju gotovo proročanski. U Kristen Thoms mnogi su vidjeli upravo to: osobu izvan vrhunskog teniskog cirkusa koja mu može pružiti podršku daleko od reflektora. Nažalost, ispostavilo se da su reflektori, ovoga puta sramotni, pronašli put i do nje.

Pravi šok uslijedio je oko 20. siječnja, u jeku Australian Opena. Dok se Tsitsipas u Melbourneu pripremao za svoje mečeve i pokušavao vratiti staru slavu, na društvenim mrežama, prvenstveno TikToku i X-u, počeo je kružiti videozapis koji je u trenu postao viralan. Snimka je navodno prikazivala Kristen Thoms u vrlo intimnom druženju s nepoznatim muškarcem u Malibuu, Kaliforniji. Tajming je bio brutalan, gotovo filmski. Dok se on borio na jednom kraju svijeta za ostvarenje svojih sportskih snova, ona je, kako se činilo, na drugom kraju svijeta uništavala njihovu zajedničku budućnost. Vijest se proširila brzinom munje, a teniski forumi i društvene mreže eksplodirali su od komentara šokiranih i razočaranih navijača.

Misteriozna poruka kao najava kraja

Iako se ni Tsitsipas ni Thoms nisu odmah službeno oglasili o skandalu, potezi grčkog tenisača govorili su više od riječi. Neposredno prije nego što je snimka postala globalna vijest, na svojim je društvenim mrežama objavio zagonetnu poruku o povjerenju i autentičnosti. Mnogi su to protumačili kao jasan znak da je već saznao za nevjeru i da se na svoj način nosi s izdajom. Ubrzo nakon toga, obožavatelji su primijetili da su neke zajedničke fotografije s njihovih profila nestale, dok su na preostalima komentari bili ograničeni ili potpuno isključeni. Tišina koja je uslijedila bila je glasnija od bilo kakvog priopćenja. Romantična bajka iz Namibije pretvorila se u gorku kalifornijsku noćnu moru.

Ovaj skandal dogodio se u najgorem mogućem trenutku za Stefanosa Tsitsipasa. Nakon što se cijelu 2025. godinu borio s kroničnom ozljedom leđa koja ga je natjerala da čak razmišlja o prekidu karijere, početak nove sezone trebao je biti prekretnica. Ulazak u vezu s Kristen, koja je zbog svoje teniske prošlosti razumjela svijet sporta, ali nije bila direktno uključena u pritisak Toura, činio se kao dobitna kombinacija. Umjesto da mu bude oslonac, postala je izvor najvećeg stresa i javnog poniženja. Ostaje za vidjeti kako će se ovaj emocionalni udarac odraziti na njegove nastupe, no jedno je sigurno: čini se da drama prati grčkog tenisača gdje god krene, a njegova potraga za mirom, kako na terenu, tako i u ljubavi, i dalje traje.