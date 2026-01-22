Naši Portali
Rukometna legenda dala komentar koji će razbijesniti Hrvate: Izazvao je brojne reakcije javnosti

Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
Stjepan Meleš
22.01.2026.
Hrvatska će u drugom krugu igrati u skupini II, a protivnici će joj biti Slovenija, Island, Švicarska i Mađarska, a u našoj skupini bit će i Švedska. Slovenija, Island i Švedska u drugi krug donose po dva boda, dok su Švicarska, Mađarska i Hrvatska na 'nuli'

Napravili smo previše pogrešaka, kazao je izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson nakon poraza od Švedske (25-33) u susretu 3. kola E skupine Europskog prvenstva koje se održava u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. Obje reprezentacije su i prije zadnjeg kola osigurale prolaz, a u međusobnom srazu razriješile su pitanje pobjednika skupine i tko će prenijeti dva boda. Šveđani su uvjerljivo slavili zaključivši natjecanje u skupini s tri pobjede, dok je Hrvatska na skoru 2-1.

Hrvatska će u drugom krugu igrati u skupini II, a protivnici će joj biti Slovenija, Island, Švicarska i Mađarska, a u našoj skupini bit će i Švedska. Slovenija, Island i Švedska u drugi krug donose po dva boda, dok su Švicarska, Mađarska i Hrvatska na "nuli".

Dok su Hrvati analizirali lošu igru svojih rukometaša, svoje minute je imao legendarni golman. U centru pažnje bio je komentar Claesa Hellgrena (70), legendarnog golmana Švedske koji je branio za Švedsku u periodu 70-ih i 80-ih godina.

Legendarni Šveđanin nije baš bio nježan prema Hrvatima.

- Uštipnite me, da povjerujem, Hrvati su viceprvaci svijeta. Sjajna je ovo bila partija - rekao je Hellgren.

Njegov komentar je naišao na mnoge reakcije. Pojedinci smatraju da Šveđanin omalovažava hrvatsko svjetsko srebro iz prošle godine, a opet mnogi smatraju da diže pobjedu Švedske i sjajnu igru jer je ostvarena protiv aktualnih svjetskih viceprvaka. Hrvatska je razočarala i dosta toga moraju popraviti u igri prije druge grupne faze.

Ako ne znaš šta je bilo' unatoč zabrani se pjevala u Švedskoj
